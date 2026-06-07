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Бевеев о фотографии с Салахом: «Не сделал, мне это не интересно»

сегодня, 12:25
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной России и «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал, что не фотографировался с нападающим национальной команды Египта и «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Российская сборная 28 мая в Каире уступила египтянам в товарищеском матче со счётом 0:1. Салах участия в игре не принимал, но находился на стадионе.

Фото с Салахом я не сделал, мне это не интересно.

Наверное, мы сыграли не так, как просил наш тренерский штаб. Думаю, от большого желания проявить себя на фоне такого соперника у нас были вынужденные ошибки. Приходилось бегать много без мяча.

Ощущалось ли, что это команда уровня чемпионата мира? Ну, они ребята сыгранные, там восемь человек играют в одной команде, и в сборной они давно вместе. Это сказывается. Посмотрим, как они выступят на мундиале.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:24
Вот такое Валера за деньги в команду тянет и потом жирует на агентских откатах.
Если ты не восхищаешься Салахом, то зачем ты круглого пинаешь?
762uusuga6xv
762uusuga6xv
сегодня в 13:33
Бивеев абсолютно прав, если не интересно, то зачем.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:56
Каждый выбирает сам себе кумиров, а кто-то их совсем не имеет.
Capral
Capral
сегодня в 12:44
После Талалаева- никакой Салах неинтересен. Наверное, это логично...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:33, ред.
Если бы Салах узнал какая мировая футбольная знаменитость из РПЛ отказалась от фото с ним, египтянин бы крайне расстроился !

P S. Каждый даун свою значимость выпячивает. На то он и даун.
Гость
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