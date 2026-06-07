Бевеев о фотографии с Салахом: «Не сделал, мне это не интересно»

Защитник сборной России и «Балтики» рассказал, что не фотографировался с нападающим национальной команды Египта и «Ливерпуля» .

Российская сборная 28 мая в Каире уступила египтянам в товарищеском матче со счётом 0:1. Салах участия в игре не принимал, но находился на стадионе.

Фото с Салахом я не сделал, мне это не интересно.

Наверное, мы сыграли не так, как просил наш тренерский штаб. Думаю, от большого желания проявить себя на фоне такого соперника у нас были вынужденные ошибки. Приходилось бегать много без мяча.

Ощущалось ли, что это команда уровня чемпионата мира? Ну, они ребята сыгранные, там восемь человек играют в одной команде, и в сборной они давно вместе. Это сказывается. Посмотрим, как они выступят на мундиале.