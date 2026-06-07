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Сопредседатель и директор «Вест Хэма» покинул клуб спустя 16 лет

сегодня, 13:58

«Вест Хэм» объявил об уходе в отставку сопредседателя и директора клуба Дэвида Салливана.

Это произошло после того, как функционер узнал о предстоящей публикации серьёзных обвинений, касающихся его личной жизни, относящихся к прошлому. Сам теперь уже бывший руководитель «молотобойцев» отвергает обвинения и назвал их не соответствующими действительности и полностью ложными.

Как отмечает клуб, по имеющейся информации, ни одно из обвинений не относится к «Вест Хэму» или какой-либо его деятельности.

Салливан, работавший в «Вест Хэме» с января 2010 года, принял решение об уходе из команды, чтобы не создавать помех для работы клуба, пока он решает вопрос в частном порядке.

По итогам сезона 2025/26 лондонцы вылетели из Английской Премьер-Лиги.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:14
Довёл команду до ручки и свалил...
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