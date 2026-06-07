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Ибрагимов получил первую рыночную стоимость на Transfermarkt

сегодня, 14:30

У 18-летнего вингера сборной России и капитана молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова впервые появилась рыночная стоимость на Transfermarkt.

Игрок 5 июня дебютировал за сборную, выйдя на замену на 60-й минуте товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0). После этого футболист получил оценку 1 млн евро.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:26
Вот для этого и нужна сборная, для агентов. Остальное ваши проблемы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 15:26
Осталось определить цену упаковки и рекламы и только тогда оценивать. А 200 млн за Ямаля только дурные шейхи дадут. Больше никто
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:56
Стоимость на Transfermarkt:
18-летний Ибрагимов - 1 млн.
18-летний Ямаль - 200 млн.
Почувствуй разницу, как говорится.)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:46
Таки да?
Сколько эту рыночную стоимость можно определить в киллограмах или барелях?
Человек становится товаром. Классика советской фантастики
Гость
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