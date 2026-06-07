Ибрагимов получил первую рыночную стоимость на Transfermarkt

У 18-летнего вингера сборной России и капитана молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова впервые появилась рыночная стоимость на Transfermarkt.
Игрок 5 июня дебютировал за сборную, выйдя на замену на 60-й минуте товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0). После этого футболист получил оценку 1 млн евро.
18-летний Ибрагимов - 1 млн.
18-летний Ямаль - 200 млн.
Почувствуй разницу, как говорится.)
Сколько эту рыночную стоимость можно определить в киллограмах или барелях?
Человек становится товаром. Классика советской фантастики