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Капелло о Роналдо: «В раздевалке пахло алкоголем после вечеринок»

сегодня, 15:56

Итальянский тренер Фабио Капелло рассказал о лучшем нападающем, с которым когда-либо работал.

Без сомнения, Роналдо, с Криштиану его не сравнить. Конечно, он не любил жертвовать собой и тренироваться, но был величайшим из всех: качество, которое я не видел ни в одном другом игроке. Уникальный.

При этом специалист в какой-то момент исключил бразильца из состава:

Он только причинял вред, ему нравилось веселиться. В раздевалке пахло алкоголем после вечеринок, которые он устраивал и на которые затаскивал некоторых товарищей. Я заставил его уйти. Поговорил с Берлускони, сказав ему, что мы отправляем его в Саудовскую Аравию. Он спросил меня, какой он и как себя ведёт, и я сказал ему, что он любит веселиться и устраивать вечеринки. На следующий день я прочитал в «Газетте», что Роналдо переходит в «Милан».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:19
Да, был шикарен, только пик его быстро прошел и по сути к 28-29 годам он потух уже.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:10, ред.
Всё так, всё так... Но пил не один он. Пил Гарринча, Тони Адамс, Гаскойн..., и многие другие.
Оценивать личные слабости и их влияние на игру можно и нужно, но сами действия игрока в матче надо отделять от них, чего Капелло , в оценке Роналдо, не делает, поэтому здесь я с доном Фабио расхож во мнении. Жизнь, как сказал мудрец , не количество прожитых лет, а число прекрасных мгновений. Поэтому лично для меня важно как Зуб играл на пике. А на пике он творил фантастику на поле.

И кто вообще знает, может именно алкоголь наоборот продлил его футбольную деятельность. Рутина, в виде повседневных тренировок и жёсткого режима, могла просто опостылить характеру слабому и неуситчивому, коим обладал Феномен, и все для него могло закончиться гораздо раньше.

P.S. Не будем гадать: что есть, то есть... Но его дубль в финале 2002 в ворота Кана - это на века!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:57
Как-будто Семак о Соболеве
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:40
Роналдо. Зубастик. Феномен.
сейчас многие пишут, что травмы сломали карьеру великого бразильца.
но многие травмы от не соблюдения режима, гулянок, пьянок.
помню, как Роналдо перешел в Барселону из голландского ПСВ.
начал как суперхищник, мощь, сольные проходы и мастерство.
Барса уверенно на первом месте.
увы, к декабрю он встал.
исчезли сольники, потом спринты, и пару недель спустя сине-гранатовый саблезубый тигр регрессировал в плюшевое подобие.
Барса потерпела унгизительные поражения от Атлетик Бильбао и Реала.
а растренированный Роналдо начинал матчи сонным и выжатым.
в январе укатил в Рио, на карнавал.
Барса теряла очки.
после провального сезона клуб продал Роналдо.
Роналдо провел 14 сезонов в Европе.
играл за Реал, Интер, Милане, Барселона и ПСВ.
и всего один раз Роналдо стал чемпионом.
Роналдо был бразильцем, невероятно талантливым, но настолько же недисциплинированный((((((
и помним, как Лобановский был прав, когда говорил, что Роналдо просто эксплуатирует свой талант, не развивая его.
вот так то.
и Капелло правильно сделал, что выгнал Роналдо из своей команды.
зато Роналдо двукратный чемпион мира.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:00
У Грилиша вот не получается так, видать напитки стали хуже качеством. А так вывод сей басни прост: если выпивка мешает работать - не работай. Роналдо видимо всё таки меру знал и в пабах не засыпал пьяный.
Гость
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