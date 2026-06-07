Капелло о Роналдо: «В раздевалке пахло алкоголем после вечеринок»

Итальянский тренер рассказал о лучшем нападающем, с которым когда-либо работал.

Без сомнения, Роналдо, с Криштиану его не сравнить. Конечно, он не любил жертвовать собой и тренироваться, но был величайшим из всех: качество, которое я не видел ни в одном другом игроке. Уникальный.

При этом специалист в какой-то момент исключил бразильца из состава:

Он только причинял вред, ему нравилось веселиться. В раздевалке пахло алкоголем после вечеринок, которые он устраивал и на которые затаскивал некоторых товарищей. Я заставил его уйти. Поговорил с Берлускони, сказав ему, что мы отправляем его в Саудовскую Аравию. Он спросил меня, какой он и как себя ведёт, и я сказал ему, что он любит веселиться и устраивать вечеринки. На следующий день я прочитал в «Газетте», что Роналдо переходит в «Милан».