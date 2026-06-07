В сборной Египта сообщили о готовности Салаха к чемпионату мира

сегодня, 16:27

Главный тренер сборной Египта после товарищеского матча с командой Бразилии (1:2) перед чемпионатом мира высказался о предстоящей игре с Бельгией в первом туре группового этапа, а также о состоянии нападающего и капитана национальной команды .

Форвард, с трибун наблюдавший за поединком с Россией 28 мая, отыграл второй тайм во встрече с южноамериканцами.

Соперниками египтян в группе G на ЧМ -2026 также будут Иран и Новая Зеландия.