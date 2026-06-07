В сборной Египта сообщили о готовности Салаха к чемпионату мира

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан после товарищеского матча с командой Бразилии (1:2) перед чемпионатом мира высказался о предстоящей игре с Бельгией в первом туре группового этапа, а также о состоянии нападающего и капитана национальной команды Мохамеда Салаха.
Форвард, с трибун наблюдавший за поединком с Россией 28 мая, отыграл второй тайм во встрече с южноамериканцами.
Соперниками египтян в группе G на ЧМ-2026 также будут Иран и Новая Зеландия.
Салах прошёл программу реабилитации с «Ливерпулем», а затем с национальной сборной, и теперь он готов к матчам.
Первый матч против Бельгии на чемпионате мира будет чрезвычайно сложным, а группа сильная и очень конкурентная.
Мне не нравится проигрывать, и меня огорчило поражение от Бразилии, хотя они и являются одной из сильнейших команд мира. В заключительном матче перед чемпионатом мира мы столкнулись с сильной и выдающейся командой.
Главное, чтоб Салах в хорошей форме был.