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В сборной Египта сообщили о готовности Салаха к чемпионату мира

сегодня, 16:27
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 1Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетМатч завершен

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан после товарищеского матча с командой Бразилии (1:2) перед чемпионатом мира высказался о предстоящей игре с Бельгией в первом туре группового этапа, а также о состоянии нападающего и капитана национальной команды Мохамеда Салаха.

Форвард, с трибун наблюдавший за поединком с Россией 28 мая, отыграл второй тайм во встрече с южноамериканцами.

Соперниками египтян в группе G на ЧМ-2026 также будут Иран и Новая Зеландия.

Салах прошёл программу реабилитации с «Ливерпулем», а затем с национальной сборной, и теперь он готов к матчам.

Первый матч против Бельгии на чемпионате мира будет чрезвычайно сложным, а группа сильная и очень конкурентная.

Мне не нравится проигрывать, и меня огорчило поражение от Бразилии, хотя они и являются одной из сильнейших команд мира. В заключительном матче перед чемпионатом мира мы столкнулись с сильной и выдающейся командой.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:44
Египет с Салахом и Египет без Салаха - это две большие разницы.
Главное, чтоб Салах в хорошей форме был.
73pz674ma9yx
73pz674ma9yx
сегодня в 17:04
Для многих игроков это будет последний ЧМ... будем посмотреть на них.
Гость
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