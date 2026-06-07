Женская сборная России снова выиграла у Китая

сегодня, 16:37

Женская сборная России во второй раз обыграла команду Китая в товарищеском матче (1:0).

Игра, прошедшая 7 июня в рамках учебно-тренировочного сбора на поле тренировочной базы «Tazi Lake», прошла в закрытом режиме.

Единственным голом отметилась Анна Кожникова на 72-й минуте.

В первом поединке, который состоялся 3 июня на стадионе «Пять колец» в Ухане, россиянки выиграли со счётом 2:1.

Учебно-тренировочный сбор женской сборной России стартовал 31 мая и завершится 8 июня. В нём приняли участие 23 футболистки.