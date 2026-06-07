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Перес о возвращении Моуриньо: «Это может стать поворотным моментом»

сегодня, 16:59

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о возможном возвращении в клуб Жозе Моуриньо в качестве главного тренера.

Я в восторге, это может стать поворотным моментом, он придал нам большую конкурентоспособность, и после его ухода мы начали выигрывать кубки европейских чемпионов.

Как сообщает источник, действующий глава мадридского клуба готов выплатить «Бенфике» сумму отступных в размере 15 миллионов евро, а также уже прислушивается к просьбам португальца. Отмечается, что Моуриньо хочет видеть в команде полузащитника Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма».

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 17:50
Для начала, надо Пересу выиграть на выборах, а уж потом говорить о будущей перспективе Реала...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:42
А может и не стать
9rsa84qry5bp
9rsa84qry5bp
сегодня в 17:38
Пересу предвыборная гонка, а на деле Мауриньо вряд-ли способен преобразить игру Реала
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:04
Скажи мне года три назад, что Гвардиола возьмёт паузу без трофеев, а Жозе возглавит Реал
shlomo
shlomo
сегодня в 17:02
Тут главное повернуть в нужную и правильную сторону....
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