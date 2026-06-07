Перес о возвращении Моуриньо: «Это может стать поворотным моментом»

сегодня, 16:59

Президент «Реала» высказался о возможном возвращении в клуб в качестве главного тренера.

Я в восторге, это может стать поворотным моментом, он придал нам большую конкурентоспособность, и после его ухода мы начали выигрывать кубки европейских чемпионов.

Как сообщает источник, действующий глава мадридского клуба готов выплатить «Бенфике» сумму отступных в размере 15 миллионов евро, а также уже прислушивается к просьбам португальца. Отмечается, что Моуриньо хочет видеть в команде полузащитника из «Вест Хэма».