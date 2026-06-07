Жиго готов вернуться в Россию или продолжить карьеру в Казахстане

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Лацио» , поделился мнением о будущем своего клиента.

Мы готовы рассматривать предложения из России в текущее трансферное окно. Казахстан? Да, офферы оттуда тоже готовы рассмотреть и обсудить.