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Жиго готов вернуться в Россию или продолжить карьеру в Казахстане

сегодня, 17:06

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Лацио» Самуэля Жиго, поделился мнением о будущем своего клиента.

Мы готовы рассматривать предложения из России в текущее трансферное окно. Казахстан? Да, офферы оттуда тоже готовы рассмотреть и обсудить.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:04
Об этом парне только лишь приятные воспоминания как у нас в обороне были два бравых бородатых джигита, чувствовалось присутствие мужиков в команде, сейчас смотрю всё сплошные детишки остались
lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:28
в сезоне когда он был в аренде в Лацио из Марселя вроде и неплохо смотрелся. но потом его зачем-то выкупили и он не попал даже в заявку на сезон. год защитник без дела сидит. настораживает
Capral
Capral
сегодня в 17:20
Я думаю, Жиго, и в свои 32 года сыграл бы надежнее и грамотнее, чем Ву.
В Спартаке он был хорош, даже в паре, с не самым грамотным Джикией...
kdtyc33c3n6b
kdtyc33c3n6b
сегодня в 17:07
Тут главное уровень зарплаты.
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