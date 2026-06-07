Холанд намерен перейти в «Барселону» в 2027 году

сегодня, 18:17

Нападающий «Манчестер Сити» мечтает перейти в «Барселону».

Норвежец хочет перебраться в каталонский клуб в будущем, поэтому будет отклонять любые предложения по трансферу этим летом, понимая, что сейчас «сине-гранатовые» не могут осуществить его переход.

Отмечается, что Холанд надеется оказаться в «Барселоне» следующим летом.