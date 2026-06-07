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Холанд намерен перейти в «Барселону» в 2027 году

сегодня, 18:17

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд мечтает перейти в «Барселону».

Норвежец хочет перебраться в каталонский клуб в будущем, поэтому будет отклонять любые предложения по трансферу этим летом, понимая, что сейчас «сине-гранатовые» не могут осуществить его переход.

Отмечается, что Холанд надеется оказаться в «Барселоне» следующим летом.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:08
Холанд любой топ-клуб усилит, в том числе и "Барсу".
А такое усиление "Барсе" нужно, потому что в связи с уходом
Левандовски нужен новый завершитель атак, нужна новая "голевая машина"
и Холанд вполне подходит на эту роль.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 20:04
До прихода Левандовски в Барселону, казалось что такой типаж форварда им не подходит, но теперь мы видим, что это не совсем так. Поэтому и Холланд должен вписаться в клуб, если вдруг перейдёт. Плюс Гвардиола его научил играть в пас, норвежец и сам неплохо отдавал голевые.
26mny3y84aez
26mny3y84aez
сегодня в 19:39
Как-то не вяжется игра Барселоны и норвега
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:58
на фоне того, что сам Холланд видит себя в Реале, план просто 100%.
а пока ты, Эрлинг, игрок МанСити.
Capral
Capral ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 18:53
На первый взгляд, да, выглядит как инородное тело, в предполагаемой Барселоне. Но с другой стороны, тот же Левандовски тоже был чисто позиционный форвард, больше под стиль академичной силовой Баварии, но и в Барселону вписался неплохо. Правда, чисто интеллектуально, поляк несоизмеримо выше норвега. И опять же, чем, Рэшфорд, больше подходит Барселоне, создающий нездоровый крен на левом фланге атаки?

Ну я как раз представляю себе Холанда на острие атаки Барселоны. Холанд не примитивный флегмат Сёрлот, тупо изображающий из себя маникена или истукана в монгольской степи. Норвег неплохо маневрирует, открывается и достаточно подвижный... На мой взгляд, такой тип силового форварда способен усилить, несколько авантюрную атаку Барсы. Тем более, вспоминая какой футбол поставил Гвард в МС, и при этом, норвег игру не испортил, но только обострил атаку Сити до предела...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 18:51, ред.
А как же Ромарио, Роналдо..., да и тот же Левандовски, когда в теле был ?
Наконечник такого класса как Холланд везде заиграет..., даже с учётом игровой специфики команды.
Более того, его появление актуально и в силу ужаснейшей реализации Торреса, Левы, Ямаля и Рафиньи, которую все видели в этом году. На моей памяти нет более худшего сезона у Барселоны по этой части.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 18:45
Суровому норманну будет некомфортно а Каталонии, если возьмут, конечно! Или он полагает, что уж ему-то (!) отказа не может быть?! Это не Британия, там жарко, потеть сильно будет! И потом, уж больно его стиль игры, ну совсем не подходит для Барсы. Впрочем, может, ошибаюсь и его с руками оторвут (как только появятся 200 млн).
Drosmo
Drosmo
сегодня в 18:38, ред.
Вот даже примерно не могу представить Холанда в Барселоне. Норвежец - это наконечник атаки, габаритный, таранного типа центрфорвард, который хорош именно на своей позиции, и на которого работают полузащита и вингеры, поднося снаряды. А Барселона - это всегда скорость, быстрый, короткий пас, подвижность и мобильность каждого игрока, и главное, частая смена позиций.

Я, конечно, могу ошибаться, но как по мне Холанд и Барселона - это две абсолютно разные философии, которые будет очень тяжело объединить в одной команде.
112910415
112910415
сегодня в 18:31
сомнительно ... выдумал кто- то !
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