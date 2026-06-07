Холанд намерен перейти в «Барселону» в 2027 году

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд мечтает перейти в «Барселону».
Норвежец хочет перебраться в каталонский клуб в будущем, поэтому будет отклонять любые предложения по трансферу этим летом, понимая, что сейчас «сине-гранатовые» не могут осуществить его переход.
Отмечается, что Холанд надеется оказаться в «Барселоне» следующим летом.
А такое усиление "Барсе" нужно, потому что в связи с уходом
Левандовски нужен новый завершитель атак, нужна новая "голевая машина"
и Холанд вполне подходит на эту роль.
а пока ты, Эрлинг, игрок МанСити.
Ну я как раз представляю себе Холанда на острие атаки Барселоны. Холанд не примитивный флегмат Сёрлот, тупо изображающий из себя маникена или истукана в монгольской степи. Норвег неплохо маневрирует, открывается и достаточно подвижный... На мой взгляд, такой тип силового форварда способен усилить, несколько авантюрную атаку Барсы. Тем более, вспоминая какой футбол поставил Гвард в МС, и при этом, норвег игру не испортил, но только обострил атаку Сити до предела...
Наконечник такого класса как Холланд везде заиграет..., даже с учётом игровой специфики команды.
Более того, его появление актуально и в силу ужаснейшей реализации Торреса, Левы, Ямаля и Рафиньи, которую все видели в этом году. На моей памяти нет более худшего сезона у Барселоны по этой части.
Я, конечно, могу ошибаться, но как по мне Холанд и Барселона - это две абсолютно разные философии, которые будет очень тяжело объединить в одной команде.