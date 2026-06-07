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У «Спартака» нет предложений по трансферу Барко

сегодня, 18:50

«Спартак» не получал официальных предложений по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко.

Сейчас «красно-белые» не ведут никаких переговоров по трансферу аргентинца. Руководство московского клуба работает на продлением контракта с футболистом.

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Все комментарии
t3x954hm8bqd
t3x954hm8bqd
сегодня в 19:59
Агент совсем хреновый, наверное все время отдыхает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:30, ред.
Ничего удивительного. Слабые и посредственные хавбеки в Аргентине, - одни из лучших в России. Так было, есть и будет.

На фоне львиной массы РПЛовских дубов середины поля, на него хоть смотреть можно. Общий же футбольный уровень нынешнего Спартака и игра Барко сильно разнится не в пользу первого.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:20
Мне кажется Лукойл просто придумал идеальный способ напоминать о себе и своих нефтепродуктах - легенда о душевных метаниях Барко
112910415
112910415
сегодня в 19:05
вот и славно !
ABir
ABir
сегодня в 19:01
Опять агентские утки про интерес разных клубов и желание игрока сменить команду. Все нормально, работаем Барко!
Гость
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