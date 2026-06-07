У «Спартака» нет предложений по трансферу Барко

«Спартак» не получал официальных предложений по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко.
Сейчас «красно-белые» не ведут никаких переговоров по трансферу аргентинца. Руководство московского клуба работает на продлением контракта с футболистом.
«Спартак» не получал официальных предложений по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко.
Сейчас «красно-белые» не ведут никаких переговоров по трансферу аргентинца. Руководство московского клуба работает на продлением контракта с футболистом.
На фоне львиной массы РПЛовских дубов середины поля, на него хоть смотреть можно. Общий же футбольный уровень нынешнего Спартака и игра Барко сильно разнится не в пользу первого.