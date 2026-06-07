Стало известно, какой российский клуб может возглавить Ролан Гусев

сегодня, 20:20

Экс-наставник «Динамо» может возглавить «Урал».

На этой недели президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов провёл встречу с 48-летним специалистом. Гусев выразил интерес к работе, но выдвинул свои условия.