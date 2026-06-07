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Стало известно, какой российский клуб может возглавить Ролан Гусев

сегодня, 20:20

Экс-наставник «Динамо» Ролан Гусев может возглавить «Урал».

На этой недели президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов провёл встречу с 48-летним специалистом. Гусев выразил интерес к работе, но выдвинул свои условия.

Он хочет получить финансирование, чтобы команда вышла в РПЛ по итогам сезона-2026/27, а также подписать 6-7 новых футболистов.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:36
Урал не тот клуб, от которого можно много требовать. Интерес к Гусеву у Рала, как появился, так может и пропасть.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:41
До сих пор не пойму маниакального стремления боссов Динамо иметь на тренерском мостике иностранца. С Гусевым Динамо выглядело вполне прилично.
Freche
Freche
сегодня в 20:40
Весьма неплохой вариант для Урала, я думаю. Тем более, что тренера хуже, чем Василий Березуцкий, Уралу всё равно не найти. Но есть одно "но", как говорится.
По итогам сезона бюджет Урала сокращён. Поэтому хороших трансферов не предвидится. Даже при гораздо лучшей финансовой ситуации трансферная политика руководства выглядела бездарной, а сейчас хорошего совсем не предвидится.
Команда демотивирована. Даже не результатом, а отсутствием каких-либо положительных сдвигов. Лидеры команды, такие как Железнов, Ишков, Секулич, Селихов, ждут хороших предложений от более удачливых соперников. Даже многолетний капитан Урала хорватский россиянин Сильвие Бегич не спешит продлевать контракт.
Проблемных позиций в составе великое множество, а кто играть будет, вообще непонятно. Кажется, команда вступает в в эпоху системного кризиса. Захочет ли Ролан Гусев возглавить такую команду или найдёт что-то более перспективное?
В Урале убирать надо не тренеров. Убирать надо президента Григория Иванова, который засиделся на своём тёплом месте аж с 2003 года! В своё время был полезен, но сейчас уже просто устарел и тащит команду в пропасть...
BDA81
BDA81
сегодня в 20:33
Ну тоже вариант для Гусева. Хотя требования у него прямо как у какого то мастодонта )))
Balbes77773
Balbes77773
сегодня в 20:32, ред.
Цыган-хороший тренер для Лучшей лиги мира,по моему)Багаж-поднял немного Динамо!У клуба появился какой то почерк.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:27, ред.
Значит в Урал не возьмут. Больно много условий ставит, не имея никакого тренерского багажа.
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