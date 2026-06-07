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«Барселона» хочет подписать защитника «Болоньи»

сегодня, 20:30

Защитник «Болоньи» Джон Лукуми может продолжить карьеру в топ-клубе.

В подписании колумбийца заинтересована «Барселона». Итальянский клуб готов отпустить своего футболиста этим летом за 20-25 млн евро.

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Все комментарии
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:29
Лукуми можно взять. Но тогда придется сажать на лавку Мартина. Хотя у него отличные данные для ЦЗ корпусом он совсем не умееет играть. Про Кортеса вообще молчу, ему врядли найдется место в первой команде. А парень перспективный. А ведь у Кубарси нормальной замены тоже нет. Кристенсен - хронический инвалид, если еще останется, Гарсия слаб на позиции цз. А Араухо - это Араухо, что тут еще сказать. Да и сам Кубарси постоянно теряется в важных матчах. Без Мартинеса он вообще никакой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:05
у Фло Перес 66%...
а это значит, Барселоне нужен крепкий опытный защитник.
за Лукуми клуб давно следит, еще при тренера Хави.
Рома где то рядом мелькает, сам Гасперини очень хочет колумбийского защитника.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:36, ред.
Ценник божеский..., надо брать и наигрывать, пока время есть, - защитник сложное амплуа, поэтому понять и въехать в замысел немца на скорую руку вряд-ли получится.

Физика смотрю хорошая, а дальше Флик научит. Один хрен денег на Ван Дейков нет и в ближайшее время не будет, а нынешние дефы Барселоны, за исключением Мартина, Канселу и Гарсиа, все как один нули, - из них большего уже не выжмешь.
Гость
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