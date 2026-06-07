«Барселона» хочет подписать защитника «Болоньи»

Защитник «Болоньи» Джон Лукуми может продолжить карьеру в топ-клубе.
В подписании колумбийца заинтересована «Барселона». Итальянский клуб готов отпустить своего футболиста этим летом за 20-25 млн евро.
Защитник «Болоньи» Джон Лукуми может продолжить карьеру в топ-клубе.
В подписании колумбийца заинтересована «Барселона». Итальянский клуб готов отпустить своего футболиста этим летом за 20-25 млн евро.
а это значит, Барселоне нужен крепкий опытный защитник.
за Лукуми клуб давно следит, еще при тренера Хави.
Рома где то рядом мелькает, сам Гасперини очень хочет колумбийского защитника.
Физика смотрю хорошая, а дальше Флик научит. Один хрен денег на Ван Дейков нет и в ближайшее время не будет, а нынешние дефы Барселоны, за исключением Мартина, Канселу и Гарсиа, все как один нули, - из них большего уже не выжмешь.