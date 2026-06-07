Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча со сборной Украины

сегодня, 21:11

Полузащитник сборной Дании потерял сознание в середине второго товарищеского матча со сборной Украины.

Футболист рухнул на газон. Игра была приостановлена в срочном порядке. Подобное случается с Эриксеном во второй раз в карьере.

На Евро-2020 в матче с Финляндией датчанин тоже потерял сознание. После этого ему разрешили продолжить карьеру со стимулятором на сердце.