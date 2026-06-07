Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча со сборной Украины

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в середине второго товарищеского матча со сборной Украины.
Футболист рухнул на газон. Игра была приостановлена в срочном порядке. Подобное случается с Эриксеном во второй раз в карьере.
На Евро-2020 в матче с Финляндией датчанин тоже потерял сознание. После этого ему разрешили продолжить карьеру со стимулятором на сердце.
Он не единственный, кто продолжает заниматься профессиональным футболом после внедрения в организм сердечного гаджета ИКД. С такой штукой играют Дейли Блинд, Том Локьер и Эдуардо Бове..
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