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Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча со сборной Украины

сегодня, 21:11
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраина19:30 Матч отменен

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в середине второго товарищеского матча со сборной Украины.

Футболист рухнул на газон. Игра была приостановлена в срочном порядке. Подобное случается с Эриксеном во второй раз в карьере.

На Евро-2020 в матче с Финляндией датчанин тоже потерял сознание. После этого ему разрешили продолжить карьеру со стимулятором на сердце.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:46
Здоровья парню. Пусть попробует себя в другой роли
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 22:27
Думаю, уже наигрался, пора на тренерскую работу, заслужил.
баск
баск
сегодня в 22:18
Тут надо разобраться, в чём причина этого обморока, может она вовсе и не в сбоях сердца, как в прошлый раз..

Он не единственный, кто продолжает заниматься профессиональным футболом после внедрения в организм сердечного гаджета ИКД. С такой штукой играют Дейли Блинд, Том Локьер и Эдуардо Бове..
Современная медицина творит всё более чудесные чудеса..
v6rsba98ffym
v6rsba98ffym
сегодня в 21:48
Пора завязывать с футболом, здоровье важнее
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 21:46
А после первого раза нельзя было заканчивать с футболом? Здоровье ведь бесценно!
На жизнь заработал. Живи, кайфуй с семьёй.
Niagara
Niagara
сегодня в 21:29
ему категорически нельзя продолжать карьеру
BDA81
BDA81
сегодня в 21:26
Ну это всё. Здоровья ему и наверное уже спокойной обычной жизни.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:13
Ему явно пора завязывать с футболом...
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