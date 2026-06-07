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«Барселона» определилась с будущим Фермина Лопеса

вчера, 22:38

Полузащитник Фермин Лопес не покинет «Барселону» этим летом.

Каталонский клуб не будет рассматривать ни одно предложение по трансферу футболиста. «Сине-гранатовые» считают хавбека неприкасаемым и ключевым игроком команды.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:36, ред.
Ключевой атакующий полузащитник. Фермин - вершина треугольника с Ольмо и Педри в середине поля, играющий под нападающим.
Если Барселона сохранит этих троих в одной связке, то в скором времени они будут лучшим центром в клубном футболе: всё к этому идёт и всё для этого есть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:07
Фермин теневой лидер команды.
когда Ямаль и Рафинья были в лазарете, наш Фермин закрывал
весь фронт работ за них.
обидная травма в ненужном матче с Бетисом.
здоровья и скорейшего возвращения, Фермин!!!
Гость
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