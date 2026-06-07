«Барселона» определилась с будущим Фермина Лопеса

Полузащитник Фермин Лопес не покинет «Барселону» этим летом.
Каталонский клуб не будет рассматривать ни одно предложение по трансферу футболиста. «Сине-гранатовые» считают хавбека неприкасаемым и ключевым игроком команды.
Полузащитник Фермин Лопес не покинет «Барселону» этим летом.
Каталонский клуб не будет рассматривать ни одно предложение по трансферу футболиста. «Сине-гранатовые» считают хавбека неприкасаемым и ключевым игроком команды.
Если Барселона сохранит этих троих в одной связке, то в скором времени они будут лучшим центром в клубном футболе: всё к этому идёт и всё для этого есть.
когда Ямаль и Рафинья были в лазарете, наш Фермин закрывал
весь фронт работ за них.
обидная травма в ненужном матче с Бетисом.
здоровья и скорейшего возвращения, Фермин!!!