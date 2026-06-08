«Ленинградец» вернулся в Первую лигу

сегодня, 09:21

«Ленинградец» следующий сезон проведёт в Первой лиге.

Команда за тур до конца сезона обеспечила себе повышение в классе после поражения московского «Велеса» от «Машука-КМВ» из Пятигорска со счётом 0:1. Она вернулась во второй по силе дивизион чемпионата России, откуда вылетела в сезоне 2023/24.

«Ленинградец» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу группы «Золото» дивизиона А Второй лиги.

В Первую лигу выходят две лучшие команды. Клуб, который займёт третье место, будет играть в плей-офф за выход в более высокий дивизион.