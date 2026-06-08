Флорентино Перес переизбран на должность президента «Реала»

сегодня, 09:43

Действующий глава «Реала» стал победителем на выборах президента мадридского клуба и переизбран на должность на новый срок, который рассчитан до 2030 года. Об этом сообщает газета Marca.

Ещё одним кандидатом был бизнесмен Энрике Рикельме.

Перес, которому сейчас 79 лет, возглавляет «Реал» с 2009 года, ранее он занимал этот пост с 2000 по 2006-й. За время его правления команда 7 раз становилась чемпионом Испании, трижды побеждала в Кубке страны и семь раз выигрывала Лигу чемпионов. Также на счету «сливочных» 7 Суперкубков Испании и пять побед на Клубном чемпионате мира. В прошедшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице Ла Лиги и дошёл до 1/4 финала Лиги чемпионов.