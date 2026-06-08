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Флорентино Перес переизбран на должность президента «Реала»

сегодня, 09:43

Действующий глава «Реала» Флорентино Перес стал победителем на выборах президента мадридского клуба и переизбран на должность на новый срок, который рассчитан до 2030 года. Об этом сообщает газета Marca.

Ещё одним кандидатом был бизнесмен Энрике Рикельме.

Перес, которому сейчас 79 лет, возглавляет «Реал» с 2009 года, ранее он занимал этот пост с 2000 по 2006-й. За время его правления команда 7 раз становилась чемпионом Испании, трижды побеждала в Кубке страны и семь раз выигрывала Лигу чемпионов. Также на счету «сливочных» 7 Суперкубков Испании и пять побед на Клубном чемпионате мира. В прошедшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице Ла Лиги и дошёл до 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 11:30
Да тут, если честно, сомнений не было никаких. Можно сколько угодно спорить о трансферах, о стадионе, о ставке на молодых, о продаже отдельных игроков, но факты упрямая вещь: при Пересе «Реал» превратился в самый успешный клуб Европы. Поэтому выбор мадридистов выглядит абсолютно логичным. Перес — это хорошо не потому, что он безупречен - вовсе нет! А потому, что лучшего варианта сейчас просто не видно. Когда появится человек, способный гарантировать «Реалу» больше титулов, больше стабильности и больше влияния в мировом футболе, тогда разговор будет предметным.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:30
Розарио Агро еще никто не побеждал!Мафия бессмертна
Dauletbek
Dauletbek ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 11:00
Это такие же выборы в президенты, как в России и многих странах СНГ. Все знали, кто выиграет выборы...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:40
никогда такого не было и вот опять
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 10:36, ред.
Клоппу не нужен Реал, он видит себя в сборной. А все эти предвыборные обещания Рикельме- пустая болтовня
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:27
А кто то сомневался???? У него авторитет огромный, а против него вышел молодой выскочка, который толком не смог даже нормальный предвыборный штаб сформировать и пел что якобы договорился с Артетой,а после стал заливать про Клоппа, Холланда и Родри.... Перес показал молодому, как надо работать. Выкупил контракт Жозе, подписал двух игроков, заявил о готовности подписать "звезду"....возможно даже тоже блефовал, но конкретных имен в прессе не называл, а Невеш, Олисе или кто то еще, это просто догадки журналюг....
Это скорее всего последний президентский срок для Флорентино, надеюсь он оставит после себя действительно великое наследие!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:17, ред.
Ну это не новость даже, соперник всё сделал для этого переизбрания. Забавно если Клопп сидит где то тихо плачет) вангую что будет продолжение кризиса в Реале, всё равно никто не запомнит)
Capral
Capral
сегодня в 09:47
В принципе ожидаемо. Ну посмотрим, чего ещё натворит...
Возраст конечно солидный, справится ли...?
Гость
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