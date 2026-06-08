Фетисов считает, что Сафонов заслужил спортивное звание или госнаграду

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил мнение, что вратарь ПСЖ Матвей Сафонов заслужил спортивное звание или государственную награду за победу в Лиге чемпионов.
Это же классификация так называемая. Там можно просто внести какой-то дополнительный пункт, и всё сложится. За особые заслуги, которые связаны с популяризацией, с чем угодно. Это уровень чемпионов мира, не знаю, каким образом рассматривается победа в этом кубке. Опять же мы хотим политизировать всю эту историю или просто сказать… Я не знаю, классификации есть каких-то видов спорта, которые позволяют спортсмену получить какое-то звание, выиграв Кубки мира или по совокупности, или ещё каким-то образом.
Я думаю, что здесь, чем больше мы будем об этом говорить, тем больше будет сомнений в принятии решений. Надо просто это делать. Ничего там нет такого, что попирает спортивный принцип. Наоборот. Стремись, будешь такой крутой, ты тоже получишь звание «Заслуженный мастер спорта», будешь представлен к правительственной награде.
Я бы точно эту тему не политизировал. Просто в очередной раз порадовался за нашего парня, который на самом деле восхитил весь футбольный мир, что случается в нашей жизни очень редко в последние годы.