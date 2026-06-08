Тухель ответил на вопрос о вице-капитане сборной Англии

Главный тренер сборной Англии ответил на вопрос о выборе игрока на роль вице-капитана национальной команды.

В прошедшем товарищеском матче с Новой Зеландией (1:0) после ухода с поля нападающего и действующего капитана Харри Кейна во втором тайме с повязкой вышел полузащитник Джуд Беллингем. В игре не принял участия хавбек , который ранее был капитаном в отсутствие Кейна.

Я бы сказал, что Деклан — мой вице-капитан. Только что думал — официально это или нет. Но, кажется, мы обсуждали это, когда Харри не было с нами в тренировочном лагере. Это было в матче против Уэльса? Харри пропустил игру против Уэльса? Мы начали с Олли [Уоткинса], и, кажется, Деклан был капитаном. Именно тогда я ему об этом и сказал.