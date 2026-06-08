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Гаджиев назвал Газизова нефутбольным человеком

сегодня, 11:51

Экс-глава махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о генеральном директоре клуба Шамиле Газизове.

Руководство дагестанского клуба в начале года упразднило должность президента. Гаджиев был переведён в статус почётного президента и фактически отстранён от управления.

О вопросах главе Дагестана Сергею Меликову

Вопросы-то очень простые. Первый: за что? Как у моего друга Саши Розенбаума, помните: «Мешковина да кайло за фронты да седло. За три дырки беляков — ночь без снов».

Второй вопрос: сколько сейчас стоят футболисты, которые совсем ещё недавно не стоили ничего? Их поднимали тренеры, а не генеральный директор Шамиль Газизов.

Третий и четвёртый вопросы: для чего конкретно «Динамо» нужен Газизов? Почему профильный работник, создавший и продвинувший клуб, задвигается на задний план, а нефутбольные люди остаются у штурвала? Потому, вероятно, что собрать мальчишек, как следует их погонять и заставить прыгать выше головы — это же так просто! А вот чтобы продать футболиста, нужен, видимо, особый талант.

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112910415
112910415
сегодня в 14:09
жулики в почёте , однако !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:03
К сожалению жулики есть почти в каждом клубе. Это не только Газизов, но еще и Бувач, например, Нагорных, Медведев , да и еще есть. Вот от таких надо очищать наш футбол.
Гость
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