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Павел Мамаев стал советником президента ульяновской «Волги»

сегодня, 12:14

Ульяновская «Волга» объявила о назначении бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева на должность советника президента клуба. В сообщении говорится:

Чемпион, неоднократный обладатель кубка и суперкубка страны, экс-игрок сборной России, столичных ЦСКА и «Торпедо», «Краснодара» и «Ростова» назначен советником президента ФК «Волга» Дмитрия Рябова.

В компетенции Павла Константиновича будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений.

Мамаев завершил карьеру игрока в феврале 2023 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:06
такой советник остро, критически нужен ! ))
fhbnbyxcyd9y
fhbnbyxcyd9y
сегодня в 12:45
Главное не давать ему молодежью руководить, а то научит нехорошему поведению.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:41, ред.
При перечислении его регалий стыдливо пропущена главная. Бывший авторитетный зек колонии, маленько игравший там в тюремном дворе.
Диванный профи
Диванный профи
сегодня в 12:34
Куда мы катимся...
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