Павел Мамаев стал советником президента ульяновской «Волги»

Ульяновская «Волга» объявила о назначении бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева на должность советника президента клуба. В сообщении говорится:
Чемпион, неоднократный обладатель кубка и суперкубка страны, экс-игрок сборной России, столичных ЦСКА и «Торпедо», «Краснодара» и «Ростова» назначен советником президента ФК «Волга» Дмитрия Рябова.
В компетенции Павла Константиновича будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений.
Мамаев завершил карьеру игрока в феврале 2023 года.