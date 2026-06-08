Павел Мамаев стал советником президента ульяновской «Волги»

Ульяновская «Волга» объявила о назначении бывшего полузащитника сборной России на должность советника президента клуба. В сообщении говорится:

Чемпион, неоднократный обладатель кубка и суперкубка страны, экс-игрок сборной России, столичных ЦСКА и «Торпедо», «Краснодара» и «Ростова» назначен советником президента ФК «Волга» Дмитрия Рябова.

В компетенции Павла Константиновича будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений.