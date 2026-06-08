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Энрике Рикельме: «Поздравляю Флорентино Переса. Однако это ещё не конец»

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lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:51
какие-то сложные метафоры
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 14:33, ред.
Однако у Рикельме хороший старт.
Около 35% сторонников. Рикельме не допустит чтоб эти сосьос отвернулись от него. Опираясь на них он создаст сильную оппозицию. К 2030 цифры вырастут если Реал провалит последний цикл Переса... Перес уже понял это.
112910415
112910415
сегодня в 14:05
это супер-конец ?
y-ago
y-ago
сегодня в 13:31
Это фразу не надо комментировать - она сама есть точнейшее отображение интеллектуального уровня проигравшего кандидата!
Гость
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