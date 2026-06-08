Энрике Рикельме: «Поздравляю Флорентино Переса. Однако это ещё не конец»

Претендовавший на должность президента «Реала» Энрике Рикельме прокомментировал победу на выборах действующего главы мадридского клуба Флорентино Переса.
Поздравляю Флорентино Переса. Однако это ещё не конец.
Претендовавший на должность президента «Реала» Энрике Рикельме прокомментировал победу на выборах действующего главы мадридского клуба Флорентино Переса.
Поздравляю Флорентино Переса. Однако это ещё не конец.
Около 35% сторонников. Рикельме не допустит чтоб эти сосьос отвернулись от него. Опираясь на них он создаст сильную оппозицию. К 2030 цифры вырастут если Реал провалит последний цикл Переса... Перес уже понял это.