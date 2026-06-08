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Гаджиев: «Газизов пришёл к нам испачканный»

сегодня, 13:09

Экс-президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о том, как в клубе оказался генеральный директор Шамиль Газизов.

Газизов пришёл в «Динамо» в июле 2023 года. Ранее он занимал аналогичную должность в «Уфе» и московском «Спартаке».

На первых этапах у нас было много проблем. Стройка с нуля — целина: ты неустанно пашешь и сеешь. Хорошо, если есть трактор, который поможет. Но у нас ведь ничего не было. В том числе — специалистов по направлениям. Когда Шамиля летом 2023 года позвали в Махачкалу, он находился в сложной ситуации: был «персоной нон грата» в Уфе, судился в Москве. Мы протянули человеку руку помощи. Посчитали, что он может стать хорошим помощником в вопросах организации и финансовой чистоты. Тем самым «трактором», полезным в поднятии целины.

Поначалу, в общем-то, неплохо работали — пока денег было в обрез, пока гендир не стал вдруг «незваным гостем, который лучше татарина». До сих пор не пойму, почему он переделал поговорку.

Сергей Алимович (Меликов, глава Дагестана. — прим. источника) верно говорит: «Это же вы привели Шамиля в клуб». Всё так. Но люди часто меняются — в зависимости от статуса, от времени, в котором живут, от обстоятельств, в которых действуют. Газизов пришёл к нам испачканный. Был тенью, а стал горой после того, как мы — каюсь, в первую очередь я — отмыли его, подняли и поставили на ноги. Осмотревшись, увидел на доске интересную позицию и начал двигать фигуры в личных интересах.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:28
Разбирались бы со своей грязью сами...
j9kuua7yfh2h
j9kuua7yfh2h
сегодня в 13:59
Это он просто к лазурным хотел податься
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:51
Остап Бендер.)))
Futurista
Futurista
сегодня в 13:46
Пришёл, увидел...наследил)...
112910415
112910415
сегодня в 13:45
не учатся на чужих примерах ... жаль !
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:42
Надо было думать кого берете. Сейчас уже поздно и эти слова ничего не значат
Гость
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