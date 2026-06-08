Капелло о ЧМ-2026: «Франция и Испания — главные фавориты»

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло поделился мнением о предстоящем чемпионате мира.
Франция и Испания — главные фавориты, у них превосходное техническое мастерство. Меня заинтриговала Англия под руководством Тухеля. Германия несколько исчезла из числа лидеров, и я с нетерпением жду, когда увижу их в действии на этом чемпионате мира. Однако я болею за Бразилию Карло Анчелотти: он невероятный человек, быстро адаптируется к любой среде, а в Бразилии это не так просто.
Также специалист высказался о национальной команде Турции, которую возглавляет итальянец Винченцо Монтелла:
У Монтеллы команда, которая может быть интересной. Они играют с характером и уверенностью. Чалханоглу — ключевой игрок, а Йылдыз будет создавать проблемы, он меняет ход игры.