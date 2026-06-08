Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Капелло о ЧМ-2026: «Франция и Испания — главные фавориты»

сегодня, 13:48

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло поделился мнением о предстоящем чемпионате мира.

Франция и Испания — главные фавориты, у них превосходное техническое мастерство. Меня заинтриговала Англия под руководством Тухеля. Германия несколько исчезла из числа лидеров, и я с нетерпением жду, когда увижу их в действии на этом чемпионате мира. Однако я болею за Бразилию Карло Анчелотти: он невероятный человек, быстро адаптируется к любой среде, а в Бразилии это не так просто.

Также специалист высказался о национальной команде Турции, которую возглавляет итальянец Винченцо Монтелла:

У Монтеллы команда, которая может быть интересной. Они играют с характером и уверенностью. Чалханоглу — ключевой игрок, а Йылдыз будет создавать проблемы, он меняет ход игры.

Подписывайся в ВК
Все новости
Моуриньо отреагировал на победу Переса на выборах президента «Реала»
Сегодня, 10:43
Перес объявил о возвращении Моуриньо
Сегодня, 09:59
Ловрен заявил, что Салах покинул «Ливерпуль» из-за Слота
Сегодня, 00:41
Тотти: «Йилдыз — не настоящая „десятка“, а девять с половиной»
Вчера, 18:29
Перес о возвращении Моуриньо: «Это может стать поворотным моментом»
Вчера, 16:59
Тренер сборной Тринидада и Тобаго назвал Россию квалифицированной командой
Вчера, 12:10
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:54
Удивительно, даже действующих чемпионов не упомянул. Видимо уже все знают, что там липовый турнир был
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 