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Около 30 тысяч билетов реализовали на матч Россия — Тринидад и Тобаго

сегодня, 14:17
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Тринидад и ТобагоТринидад и ТобагоЗавтра в 20:00 Не начался

На товарищеский матч сборной России с командой Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов, сообщили в пресс-службе РФС. В продаже остаётся примерно 2 тысячи.

Встреча состоится в Калининграде завтра, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Это будет заключительная игра российской сборной в рамках летнего учебно-тренировочного сбора. Ранее подопечные Валерия Карпина уступили Египту в Каире 28 мая (0:1), а 5 июня с крупным счётом обыграли в Волгограде Буркина-Фасо (3:0).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 16:28
Пираты Карибского моря против России)
oldrussian
oldrussian ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:07
Количество зрелищ можно было бы умножить на два, если сыграть с каждым из островов отдельно.
Capral
Capral
сегодня в 15:46
Хлеба нет, так хотя бы, каких-то зрелищ...
🤭🤭🤭🥺🥺🥺🤔🤔🤔
112910415
112910415
сегодня в 14:47
боевая ничья ? )
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:29
Калининград футбольный город..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:28
Соперник топ уровень)) не жалко тратить денег на футбол.
3-0 уверенная победа команды Карпина
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 14:27
Пир во время чумы...
Гость
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