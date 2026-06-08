Около 30 тысяч билетов реализовали на матч Россия — Тринидад и Тобаго

сегодня, 14:17

На товарищеский матч сборной России с командой Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов, сообщили в пресс-службе РФС . В продаже остаётся примерно 2 тысячи.

Встреча состоится в Калининграде завтра, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Это будет заключительная игра российской сборной в рамках летнего учебно-тренировочного сбора. Ранее подопечные Валерия Карпина уступили Египту в Каире 28 мая (0:1), а 5 июня с крупным счётом обыграли в Волгограде Буркина-Фасо (3:0).