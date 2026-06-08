Митрюшкин ждёт на матче сборной такую же атмосферу, как на играх «Балтики»

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Жду такую же атмосферу, как на играх «Балтики». Здесь любят футбол, на сборную России придёт много народа.
|Россия-:-Тринидад и Тобаго
|Завтра в 20:00 Не начался
Вратарь сборной России Антон Митрюшкин рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Жду такую же атмосферу, как на играх «Балтики». Здесь любят футбол, на сборную России придёт много народа.