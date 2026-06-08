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Митрюшкин ждёт на матче сборной такую же атмосферу, как на играх «Балтики»

сегодня, 15:39
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Тринидад и ТобагоТринидад и ТобагоЗавтра в 20:00 Не начался

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Жду такую же атмосферу, как на играх «Балтики». Здесь любят футбол, на сборную России придёт много народа.

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Все комментарии
guh97xf57xm6
guh97xf57xm6
сегодня в 17:37
Лишь бы атмосфера шла на пользу хозяевам.
xs44f4esr9nk
xs44f4esr9nk
сегодня в 16:11
Ещё покруче атмосфера будет
Гость
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