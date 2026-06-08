«Зенит» объявил об уходе из команды Ильзата Ахметова

сегодня, 15:52

«Зенит» сообщил об уходе из клуба полузащитника . Контракт игрока подошёл к концу.

Хавбек перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Краснодара». Сезон 2025/26 он провёл на правах аренды в самарских «Крыльях Советов».