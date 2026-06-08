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«Зенит» объявил об уходе из команды Ильзата Ахметова

сегодня, 15:52

«Зенит» сообщил об уходе из клуба полузащитника Ильзата Ахметова. Контракт игрока подошёл к концу.

Хавбек перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Краснодара». Сезон 2025/26 он провёл на правах аренды в самарских «Крыльях Советов».

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:55
Кто нормально ушел из зенита , никто !
cc6eegvvh9g6
cc6eegvvh9g6
сегодня в 17:30
Ахметов абсолютно бесполезный игрок в любой команде.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:27
Может быть, охотно верю, ведь это обычная практика Зенита...))) Ахметов отличный футболист, очень техничный. А вот, в каком он сейчас состоянии, даже не представляю...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:55
Как-будто его кто-то силой заставил подписать контракт. Сам знал куда шел. Знал, что он не уровень основы. Хотел подзаработать денег и заработал. А то прям жертву из него делаете...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:46
Возможно в том числе чтобы ослабить конкурента.
jhvgx58aahn4
jhvgx58aahn4
сегодня в 16:45
Нечего сверхъестественного не случилось... обычная ситуация.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:41
Ахметов перешел в Зенит, хотел чувствовать себя нужным в питерском клубе.
оказалось, очередная ж@па на лавку.
вот так вот деньги правят этим миром как не крути.
как в перепевке АББА в лихие 90-е?
Мани, мани, мани, мани!
Мы не люди, а карманы,
А карманам, как известно,
Денежки нужны.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:28
Контракт не продлили. Значит не подошел. Клубная рутина
Capral
Capral
сегодня в 15:58, ред.
А зачем брали, чтобы окончательно прикончить?!
Гость
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