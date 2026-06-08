«Зенит» объявил об уходе из команды Ильзата Ахметова

«Зенит» сообщил об уходе из клуба полузащитника Ильзата Ахметова. Контракт игрока подошёл к концу.
Хавбек перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Краснодара». Сезон 2025/26 он провёл на правах аренды в самарских «Крыльях Советов».
«Зенит» сообщил об уходе из клуба полузащитника Ильзата Ахметова. Контракт игрока подошёл к концу.
Хавбек перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Краснодара». Сезон 2025/26 он провёл на правах аренды в самарских «Крыльях Советов».
оказалось, очередная ж@па на лавку.
вот так вот деньги правят этим миром как не крути.
как в перепевке АББА в лихие 90-е?
Мани, мани, мани, мани!
Мы не люди, а карманы,
А карманам, как известно,
Денежки нужны.