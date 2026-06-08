ФИФА и экс-хавбек «Локомотива» Диарра урегулировали спор

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Международная федерация футбола ( ФИФА ) урегулировала ситуацию с бывшим полузащитником московского «Локомотива» . Об этом уведомило агентство Reuters, опубликовав заявление руководящего органа футбола:

В результате достигнутого всеобъемлющего соглашения Лассана Диарра и ФИФА урегулировали все судебные споры между собой. ФИФА не признавала своей ответственности и не осуществляла никаких выплат в качестве компенсации. В настоящее время ФИФА не будет давать дополнительных комментариев.

Прошлым летом RMC Sport сообщил, что футболист потребовал от ФИФА выплаты компенсации в размере 65 млн евро после решения суда Европейского союза ( ЕС ) о признании противоречащими законам союза правила трансферов.

В октябре 2024 года суд ЕС признал противоречащими законам союза правила трансферов ФИФА . Решение было принято после жалобы хавбека. ФИФА заявила о планах провести совещание по корректировке трансферных правил.

4 августа нидерландская ассоциация Justice for Players сообщила, что планирует подать иск в отношении ФИФА из-за правил осуществления трансферов. Отмечалось, что это произойдёт до конца текущего года. По оценке экспертов фонда, более 100 тысяч футболистов смогут потребовать от ФИФА компенсации, сумма может достичь миллиардов евро.

Перед началом сезона-2014/15 Диарра, игравший в «Локомотиве», не явился на тренировочный сбор российской команды, из-за чего клуб расторг с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на футболиста в ФИФА . Палата по разрешению споров федерации признала расторжение соглашения законным и обязала хавбека выплатить неустойку в размере 10,5 млн.