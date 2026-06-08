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Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Бельгии Ориги завершил карьеру в 31 год

сегодня, 18:33

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Бельгии Дивок Ориги объявил об уходе из профессионального футбола.

Моя футбольная цель полностью достигнута. Мне удалось воплотить в жизнь детские мечты — выступать на крупнейших стадионах и завоевывать главные футбольные награды. Я благодарен клубам, тренерам, партнерам, болельщикам, сборной Бельгии и своей семье. Теперь я иду к следующему вызову.

Последним клубом в карьере Ориги стал «Милан». В последний раз форвард выходил на поле в апреле 2024 года в составе «Ноттингем Форест», где выступал на правах аренды.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 19:56
Пауза с 24ого года переросла в завершение выступлений... Не заладилось...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:20
Не забудем твой дубль в ворота Барселоны. ⚽⚽ Красава. Удачи в дальнейшей жизни!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:46
легенда ложного углового Энфилда))
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