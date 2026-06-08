Точилин — о Благоевиче в «Акроне»: «С иностранцами возятся больше»

Бывший наставник «Сочи» прокомментировал назначение сербского специалиста главным тренером «Акрона».

Не могу сказать, что есть какая-то тенденция по назначению иностранцев. Каждый клуб ищет более приемлемые для себя варианты. У нас часто чередуются русские тренеры и иностранцы. Пока тяжело предугадать, что будет с «Акроном» в следующем сезоне. Думаю, будут большие изменения в составе. Минимальная задача — остаться в РПЛ .

Также специалист заявил, что российским тренерам сложнее заслужить доверие клубов:

К сожалению, русскому тренеру надо кровью и потом заслуживать доверие, в отличие от иностранцев. Как показывает практика, с иностранцами возятся больше, а русскому тренеру легко могут дать пинок под зад и расстаться. Это ещё со времён Петра I, когда у нас перед иностранцами всегда в низком поклоне стояли. Такова жизнь российского тренера.