«Реал» может побороться с «Барселоной» за Альвареса

сегодня, 19:55

«Реал» заинтересован в трансфере нападающего «Атлетико» .

По данным источника, «сливочные» уже сделали первые запросы по 26-летнему аргентинцу. «Атлетико» готов рассмотреть продажу игрока за 150 миллионов евро.

Кроме того, интерес к футболисту проявляют «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал».