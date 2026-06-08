«Реал» может побороться с «Барселоной» за Альвареса

«Реал» заинтересован в трансфере нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
По данным источника, «сливочные» уже сделали первые запросы по 26-летнему аргентинцу. «Атлетико» готов рассмотреть продажу игрока за 150 миллионов евро.
Кроме того, интерес к футболисту проявляют «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал».
Если не ошибаюсь, когда Клопп проигрывал финал Реалу , он по ходу матча поменял свою 4-3-3 на 4-2-4, выдвинув одного хавбека на острие. Немец пошёл ва-банк и получил третий - похоронный гол в свои ворота.))
Что Альварес может дать этому Реалу, так это то, что он может пахать один за троих, как раз, учитывая то, что Вини и Мбаппе не отрабатывают, Альварес будет прессинг машиной