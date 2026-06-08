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«Реал» может побороться с «Барселоной» за Альвареса

сегодня, 19:55

«Реал» заинтересован в трансфере нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

По данным источника, «сливочные» уже сделали первые запросы по 26-летнему аргентинцу. «Атлетико» готов рассмотреть продажу игрока за 150 миллионов евро.

Кроме того, интерес к футболисту проявляют «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал».

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Перевод с x.com Фото: Angel Martinez/Getty Images
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:03
Альварес ушел из МанСити в Атлетико. ибо хотел быть в команде первой звездой.
теперь журналисты пишут что Реал хочет Альвареса.
а сам Альварес хочет в Реал?
он честно прямо сказал боссам Атлетико.
приоритет для него Барселона.
переговоры с Арсеналом не станет вести.
с Реалом тем более.
Атлетико, возможно, хочет 150 млн.
но игрок имеет право отклонить предложение от Реала.
сейчас после выборов на пост президента РМ много сбросов пошли из Мадрида.
одно издание ""сенсационно"" пишет что 1.5 млрд евро не хватило Лапорте на реконструкции Камп Ноу.
другое издание пишет, что Реал хочет перехватит Альвареса.
третье скажет, Олисе мечтает перейти в Реал.
а так да, пусть Альварес переходит в Реал, больше разброд будет в команде))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:43
Понятно.)))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:28
Интересный ход однако! Как я и предполагал, что фамилии Олисе, Витиньи и Невеша - это были просто догадки журналистов, а хитрый лис Перес работал тихо!
Что Альварес может дать этому Реалу, так это то, что он может пахать один за троих, как раз, учитывая то, что Вини и Мбаппе не отрабатывают, Альварес будет прессинг машиной
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:22, ред.
4-2-4 имеет право на жизнь. Например, когда классическая 4-3-3 не приносит плодов в атаке, один из полузащиты встаёт на роль второго центфорварда, либо его меняют на профильного центрфорварда (замена не по позиции).

Если не ошибаюсь, когда Клопп проигрывал финал Реалу , он по ходу матча поменял свою 4-3-3 на 4-2-4, выдвинув одного хавбека на острие. Немец пошёл ва-банк и получил третий - похоронный гол в свои ворота.))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:13, ред.
У Реала он в шорт-листе...Барса хотела за 100 купить, им отказали...
Capral
Capral
сегодня в 20:06
Да ну, не стоит он 150. Отличный нападающий, но так много за него платить- это безумие. Конечно, в споре с небогатой Барселоной Реал в фаворе, но только не за такие деньги. На эту сумму можно двоих таких Альваресов купить...
DXTK
DXTK
сегодня в 20:04
Так вот о ком говорил Перес???? планируя градиозный трансфер.
particular
particular
сегодня в 19:59
А если ещё прикупить Кейна, то можно будет перейти на игру в 4 нападающих, - а что, - бодро и нестандартно...
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