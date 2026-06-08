Онопко объяснил отсутствие Карпина на пресс-конференции сборной России

56-летний специалист , входящий в штаб главного тренера сборной России , объяснил отсутствие наставника национальной команды на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Тринидадом и Тобаго.

Валерий Георгиевич много давал интервью, решили провести ротацию, чтобы вам было интереснее. У нас не так много информации по сопернику, но мы провели пару теорий, посмотрели, как команда обороняется и играет с мячом. Но для нас куда важнее, как мы играем, прессингуем, атакуем. У нас есть определенные требования, они не первый год в сборной. Я изучал, где находится наш соперник. Интересные соперники — Буркина‑Фасо, Тринидад и Тобаго. Завтра будет интересно.