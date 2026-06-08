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Онопко объяснил отсутствие Карпина на пресс-конференции сборной России

сегодня, 20:36
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Тринидад и ТобагоТринидад и ТобагоЗавтра в 20:00 Не начался

56-летний специалист Виктор Онопко, входящий в штаб главного тренера сборной России Валерия Карпина, объяснил отсутствие наставника национальной команды на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Тринидадом и Тобаго.

Валерий Георгиевич много давал интервью, решили провести ротацию, чтобы вам было интереснее. У нас не так много информации по сопернику, но мы провели пару теорий, посмотрели, как команда обороняется и играет с мячом. Но для нас куда важнее, как мы играем, прессингуем, атакуем. У нас есть определенные требования, они не первый год в сборной. Я изучал, где находится наш соперник. Интересные соперники — Буркина‑Фасо, Тринидад и Тобаго. Завтра будет интересно.

В рамках текущего сбора сборная России обыграла Буркина-Фасо со счетом 3:0 и уступила Египту — 0:1.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 21:27
И чем же это он тебе так не угодил, а? Наверное тем, что я ему симпатизирую... Газзаева, ты оклеветал, сейчас за Карпина взялся? Кстати, а зачем тебе ЧМ? Ты разве будешь его смотреть ночью или рано утром?))) Наверняка нет.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:16
Скорее бы уже начался Чемпионат мира по футболу. Уверен, что тогда будет меньше новостей о Карпине. Быстрее бы его уже уволили, иначе о конкурентой сборной России можно забыть. Костяка у главной команды страны как не было, так и нет, а проходной двор есть. К сожалению все это происходит с молчаливого согласия РФС.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:08
Чтобы нам было интереснее это мы уж сами разберёмся, много на себя берёте, точнее много ответственности на нас решили скинуть. Вообще всё у них такое интересное. Ну окромя футбола
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:40
Весёлуху им Подавай...
Гость
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