«Ювентус» ведёт предварительные переговоры по Эмилиано Мартинесу

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» сделал вратаря «Астон Виллы» приоритетной целью на трансферном рынке.

Ранее туринцы рассчитывали подписать Алиссона, однако «Ливерпуль» дал понять бразильцу, что рассчитывает на него в следующем сезоне.

После этого «Ювентус» начал предварительные переговоры по трансферу Мартинеса. Стороны обсуждают возможную стоимость сделки и условия личного контракта.