Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

«Ювентус» ведёт предварительные переговоры по Эмилиано Мартинесу

сегодня, 22:16

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» сделал вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса приоритетной целью на трансферном рынке.

Ранее туринцы рассчитывали подписать Алиссона, однако «Ливерпуль» дал понять бразильцу, что рассчитывает на него в следующем сезоне.

После этого «Ювентус» начал предварительные переговоры по трансферу Мартинеса. Стороны обсуждают возможную стоимость сделки и условия личного контракта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Сити» намерен сделать вторую попытку по трансферу Андерсона
Сегодня, 21:37
СлухиПСЖ связался с окружением Моргана Роджерса
Сегодня, 20:49
Слухи«Челси» ждёт официального предложения от «Реала» по Фернандесу
Сегодня, 20:41
«Реал» может побороться с «Барселоной» за Альвареса
Сегодня, 19:55
СлухиФабрегас убеждает Карвахаля перейти в «Комо»
Сегодня, 00:20
Антони рассказал, что мог перейти в «Ливерпуль», а не в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 00:05
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:20
Эми Мартинес. Лоботка. Горецка. Серлот. Браим Диас. Коло Муани. Левандовски.
при том Опенда пришлось выкупить у РБ Лейпцига.
итак, Ювентус всерьез решился на трансферный разогрев.
хотя с долгами проблемы.
кстати, прикольно будет, если Коло Муани и Эми Мартинес перейдут в Юве
и они будут тот самый момент вспоминать при счете 3-3 )))
Bombon
Bombon
сегодня в 22:38
Мартинесу это зачем? В следующем сезоне Астон Вилоа в ЛЧ будет играть. А Ювентус туда даже не попал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 