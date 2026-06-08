«Ювентус» ведёт предварительные переговоры по Эмилиано Мартинесу

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» сделал вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса приоритетной целью на трансферном рынке.
Ранее туринцы рассчитывали подписать Алиссона, однако «Ливерпуль» дал понять бразильцу, что рассчитывает на него в следующем сезоне.
После этого «Ювентус» начал предварительные переговоры по трансферу Мартинеса. Стороны обсуждают возможную стоимость сделки и условия личного контракта.
при том Опенда пришлось выкупить у РБ Лейпцига.
итак, Ювентус всерьез решился на трансферный разогрев.
хотя с долгами проблемы.
кстати, прикольно будет, если Коло Муани и Эми Мартинес перейдут в Юве
и они будут тот самый момент вспоминать при счете 3-3 )))