«Локомотив» может выручить 40–50 млн евро на продаже игроков летом

По информации источника, летом «Локомотив» может заработать от 40 до 50 млн евро на продаже футболистов.
На заседании трансферного комитета 8 июня руководство клуба пришло к выводу, что из-за непростой экономической ситуации необходимо продавать ключевых игроков.
В список потенциальных продаж вошли защитник Сесар Монтес, полузащитники Алексей Батраков и Артём Карпукас, а также нападающий Дмитрий Воробьёв.
У Денисова в три раза меньше зарплата, у игрока основы
Зарабатывать на продаже игроков не зазорно... Этим промышляют во многих странах — Португалия 🇵🇹, Нидерланды, например. Часто их клубы покупают молодых перспективных игроков, совершенствуют их футбольные навыки и продают в богатые клубы. Правда Голландия, мне кажется, слишком увлеклась торговлей — там значительно упал уровень ведущих клубов, что не замедлило сказаться на результатах в европейских турнирах.
Убери лимит и эти дети лимита будут рвать за в пять раз меньшуб зарплату на поле. Но тогда агенты и все остальные останутся без работы
Пригласите ещё Газизова и он прорубит дно ещё ниже
А вообще не понятно: заняли третье место, получили "...непростую экономической ситуацию...", может, что-то "в консерватории поменять?"
но вот умение продавать не очень.