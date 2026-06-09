«Локомотив» может выручить 40–50 млн евро на продаже игроков летом

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По информации источника, летом «Локомотив» может заработать от 40 до 50 млн евро на продаже футболистов.

На заседании трансферного комитета 8 июня руководство клуба пришло к выводу, что из-за непростой экономической ситуации необходимо продавать ключевых игроков.

В список потенциальных продаж вошли защитник , полузащитники и , а также нападающий .