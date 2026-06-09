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«Локомотив» может выручить 40–50 млн евро на продаже игроков летом

сегодня, 08:55

По информации источника, летом «Локомотив» может заработать от 40 до 50 млн евро на продаже футболистов.

На заседании трансферного комитета 8 июня руководство клуба пришло к выводу, что из-за непростой экономической ситуации необходимо продавать ключевых игроков.

В список потенциальных продаж вошли защитник Сесар Монтес, полузащитники Алексей Батраков и Артём Карпукас, а также нападающий Дмитрий Воробьёв.

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Все комментарии
vx7m4r7wcq64
vx7m4r7wcq64
сегодня в 11:52
А кто играть будет, или по пердиву соскучились?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:27
Самошникова заберите обратно с его полуторамиллионной зарплатой за лавку.
У Денисова в три раза меньше зарплата, у игрока основы
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:19
А почему бы и нет?
Зарабатывать на продаже игроков не зазорно... Этим промышляют во многих странах — Португалия 🇵🇹, Нидерланды, например. Часто их клубы покупают молодых перспективных игроков, совершенствуют их футбольные навыки и продают в богатые клубы. Правда Голландия, мне кажется, слишком увлеклась торговлей — там значительно упал уровень ведущих клубов, что не замедлило сказаться на результатах в европейских турнирах.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:18
У Локо проблемы из-за лимита на легионеров. Так и запишите и попробуйте возразить.
Убери лимит и эти дети лимита будут рвать за в пять раз меньшуб зарплату на поле. Но тогда агенты и все остальные останутся без работы
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:11, ред.
И отправиться в пердив
Пригласите ещё Газизова и он прорубит дно ещё ниже
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 10:11
Непростая, ситуация в стране и в РЖД в частности .. Просто деньги Локо не зарабатывает как и все бюджетные клубы, а получает от РЖД. А там уйма проблем
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 10:00
Арифметика, как-то не очень, получается, в среднем, за одного ~ 10,3 млн. евро., мало. Может быть, продать весь основной состав, пусть молодёжь поиграет.
А вообще не понятно: заняли третье место, получили "...непростую экономической ситуацию...", может, что-то "в консерватории поменять?"
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 09:42
В каком-то году Рубин хорошо заработал на трансферах и вылетел в первую лигу. Получается РЖД денег маловато дает. Тут надежда на Галактионова как на бывшего тренера молодежки, может сможет подобрать перспективные замены недорого.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 09:28
Видать все пользуются услугами аэрофлота, а поезда ходЮть пустые. А ежели серьезнее, то интЭрЭсно про "непростую экономическую ситуацию," с учетом того, что "Локо" в последние трансферные окна особо то и не тряс мошной в плане приобретений новых игроков. В общем дело ясное, что дело темное, на мой сугубо субъективный взгляд.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 09:13
Ключевой вопрос - "из-за непростой экономической ситуации"....Диво дивное от РЖД и Ротенберга
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:01
список на продажу впечатляет.
но вот умение продавать не очень.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:59
А потом че без игроков
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:56
И кто же будет играть ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:56
Вопрос, получится ли подобрать им адекватную замену...
Гость
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