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«Арсенал» расторг контракт с главным врачом после финала Лиги чемпионов

сегодня, 09:03
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

По информации источника, «Арсенал» уволил главного врача Зафара Икбала спустя несколько дней после поражения в финале Лиги чемпионов от ПСЖ (1:1, 3:4 после серии пенальти). Специалист работал в клубе с февраля 2024 года.

Решение стало неожиданностью для Икбала и его коллег. В прошлый понедельник специалиста вызвали на рабочую встречу, где сообщили о немедленном расторжении контракта.

Увольнению предшествовал внутренний аудит: испанский физиотерапевт Хоакин Аседо изучал статистику травм в команде за прошедший сезон.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:53
Говорящая фамилия и руководству надоело слышать каждый день эту фамилию! Но лучше бы уволили того, кто не научил Эзе бить с точки…
Romeo 777
Romeo 777 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 10:12
До Арсенала Икбал трудился в клубах Ливерпуль, Тоттенхэм и Кристал Пэлас, а также руководил медицинской службой в Профессиональном медицинском обществе Футбольной ассоциации Англии.

И правда…дилетант, да?
lazzioll
lazzioll
сегодня в 09:54
понанимают пакистанцев без образования
k5h5y6ec38p2
k5h5y6ec38p2
сегодня в 09:13
Доктор Икбал просто всех зае-л
Гость
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