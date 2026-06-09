«Арсенал» расторг контракт с главным врачом после финала Лиги чемпионов

сегодня, 09:03

По информации источника, «Арсенал» уволил главного врача Зафара Икбала спустя несколько дней после поражения в финале Лиги чемпионов от ПСЖ (1:1, 3:4 после серии пенальти). Специалист работал в клубе с февраля 2024 года.

Решение стало неожиданностью для Икбала и его коллег. В прошлый понедельник специалиста вызвали на рабочую встречу, где сообщили о немедленном расторжении контракта.

Увольнению предшествовал внутренний аудит: испанский физиотерапевт Хоакин Аседо изучал статистику травм в команде за прошедший сезон.