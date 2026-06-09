Гусев: «Мне и команде было бы сложно при работе в штабе Шварца»

сегодня, 10:32

Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал возвращение немецкого специалиста на пост главного тренера клуба.

Вероятно, у руководителей сложились тёплые отношения с Сандро и им нравился его футбол. Но не я принимаю такие решения, и мне сложно сказать, почему назначен именно он.

Специалист также ответил на вопрос, считает ли кандидатуру Шварца подходящей для «Динамо».

Не могу судить. Что-то говорить можно будет, когда начнётся чемпионат.

Гусев объяснил, почему не рассматривал вариант остаться в штабе нового главного тренера.