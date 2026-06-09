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Гусев: «Мне и команде было бы сложно при работе в штабе Шварца»

сегодня, 10:32

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал возвращение немецкого специалиста Сандро Шварца на пост главного тренера клуба.

Вероятно, у руководителей сложились тёплые отношения с Сандро и им нравился его футбол. Но не я принимаю такие решения, и мне сложно сказать, почему назначен именно он.

Специалист также ответил на вопрос, считает ли кандидатуру Шварца подходящей для «Динамо».

Не могу судить. Что-то говорить можно будет, когда начнётся чемпионат.

Гусев объяснил, почему не рассматривал вариант остаться в штабе нового главного тренера.

Когда ты поработал главным... Даже футболисты, мне кажется, воспринимали бы меня неправильно. И команде, и мне было бы сложно. Поэтому это изначально было исключено. В первую очередь с моей стороны.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 11:53, ред.
В какой то период хорошо играли. Заняли 4 место, вышли в финал кубка. А в целом Динамо всегда не очень играло в те времена(и не только в те времена). В Лигу чемпионов не попадали. Поэтому что с Силкиным, что без него, результата не было. Хотя с Черчесовым были получше результаты.
Capral
Capral
сегодня в 11:35
Динамо Силкина было только красивой, яркой, но пустой обёрткой, которую безжалостно развенчал Мудрый Бердыев.
Capral
Capral
сегодня в 11:32
Яша.
Уже насмотрелись...)))
Karkaz
Karkaz
сегодня в 11:32, ред.
Что то про Шварца много новостей. Комментарии негативные. Ради интереса, посмотрю, что за тренер, в играх Динамо. Последний раз Динамо смотрел с Силкиным с атакой Кураньи, Воронин, Кокорин. Хорошо тогда играли.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:28
Смотри как Шварц будет делать работу и молча завидуй классу
8x8hc946xdyp
8x8hc946xdyp
сегодня в 11:25
Понятно что у Гусева осталась обида, не плохо у него начало получаться
Capral
Capral
сегодня в 11:16
Дело не в том, что после того, как Гусев проработал главным тренером, остаться в штабе недотренера было бы неправильно. Гусев- начинающий молодой тренер, очень мало проработавший в должности гл.тренера и пока еще не заявивший о себе в полный голос, без больших побед. Нет конечно, дело в другом. Это было бы унизительно- остаться в штабе вечного пораженца и отовсюду гонимого пердивщика... Ведь все прекрасно понимают, каким образом, могильщик Герты оказался в Динамо.)))

Несмотря на позднее время большинства матчей МЛС, я внимательно следил за работой этого гнусного проходимца, и с полным основанием, как человек знающий футбол могу заявить, что ничего в его работе не поменялось в лучшую сторону, после ухода из Динамо. Всё тоже неумение формировать линию оборону. Неумение грамотно и гармонично соединять все три линии, со страшными разрывами в центре поля... Другими словами, этот человек- обычный шабашник и карьерист.

Может ли он попасть в тройку призеров РПЛ? Может, потому что в Локомотиве грядет перестройка и серьезная распродажа. У ЦСКА новый молодой и мало опытный тренер. Спартак на стадии реформирования, и многое другое. Всё зависит исключительно от конкурентов, но точно не от "гениального" шварца, как назвал его когдато блогер В.Багров.Eсть конечно еще один фактор- фактор судей, как например Сухого, или других арбитров- пачками удалявших соперников шварца.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:55, ред.
Хотелось бы посмотреть в коровий взгляд журналиста, который задавал такие идиотские вопросы. Остаться в штабе у того, кто встал на твою должность..., - это каким же дураком надо быть, чтоб не то, что спросить, а даже допустить мысль об этом ?? Мне кажется даже Губа с Матч ТВ туп не до такой степени.
Гость
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