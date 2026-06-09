Гусев: «Мне и команде было бы сложно при работе в штабе Шварца»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал возвращение немецкого специалиста Сандро Шварца на пост главного тренера клуба.
Вероятно, у руководителей сложились тёплые отношения с Сандро и им нравился его футбол. Но не я принимаю такие решения, и мне сложно сказать, почему назначен именно он.
Специалист также ответил на вопрос, считает ли кандидатуру Шварца подходящей для «Динамо».
Не могу судить. Что-то говорить можно будет, когда начнётся чемпионат.
Гусев объяснил, почему не рассматривал вариант остаться в штабе нового главного тренера.
Когда ты поработал главным... Даже футболисты, мне кажется, воспринимали бы меня неправильно. И команде, и мне было бы сложно. Поэтому это изначально было исключено. В первую очередь с моей стороны.
Уже насмотрелись...)))
Несмотря на позднее время большинства матчей МЛС, я внимательно следил за работой этого гнусного проходимца, и с полным основанием, как человек знающий футбол могу заявить, что ничего в его работе не поменялось в лучшую сторону, после ухода из Динамо. Всё тоже неумение формировать линию оборону. Неумение грамотно и гармонично соединять все три линии, со страшными разрывами в центре поля... Другими словами, этот человек- обычный шабашник и карьерист.
Может ли он попасть в тройку призеров РПЛ? Может, потому что в Локомотиве грядет перестройка и серьезная распродажа. У ЦСКА новый молодой и мало опытный тренер. Спартак на стадии реформирования, и многое другое. Всё зависит исключительно от конкурентов, но точно не от "гениального" шварца, как назвал его когдато блогер В.Багров.Eсть конечно еще один фактор- фактор судей, как например Сухого, или других арбитров- пачками удалявших соперников шварца.