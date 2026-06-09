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Думфрис согласовал контракт с «Реалом» до 2030 года

сегодня, 10:39

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» согласовал трансфер защитника «Интера» Дензела Думфриса.

Мадридский клуб заплатит за 30-летнего футболиста сборной Нидерландов 20 млн евро.

Контракт правого защитника с «Реалом» будет рассчитан на четыре года — до июня 2030 года.

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:16
Трент же тоже остается вроде. и кто из них будет в основе
AleS
AleS ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 11:55
Да, Реал можно только поздоравить с таким выгодным трансфером. Для Интера большая потеря. Какое-то время он был травмирован в этом сезоне, и в этот период правый фланг заметно просел у Интера.
y-ago
y-ago
сегодня в 11:52
Думфрис за 20 миллионов (если это правда) — это один из самых разумных трансферов «Реала» за последние годы. За цену среднего резервиста клуб получает игрока, который несколько сезонов был основным правым латералем Интера, дважды доходил до финала ЛЧ, регулярно играет за сборную Нидерландов и находится в футбольном расцвете.
Главное — Думфрис закрывает проблему, которую многие предпочитали не замечать: Трент не способен качественно закрыть весь правый фланг. Думфрис даёт мощь, скорость, игру в воздухе и огромный объём работы без мяча.
Особенно приятно, что речь идёт не о покупке «кота в мешке» за 80–100 миллионов. «Реал» получает готового бойца европейского уровня практически по разумной цене.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:06
Это хорошо и для игрока и для команды...
Гость
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