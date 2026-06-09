Думфрис согласовал контракт с «Реалом» до 2030 года

сегодня, 10:39

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» согласовал трансфер защитника «Интера» .

Мадридский клуб заплатит за 30-летнего футболиста сборной Нидерландов 20 млн евро.

Контракт правого защитника с «Реалом» будет рассчитан на четыре года — до июня 2030 года.