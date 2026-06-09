Думфрис согласовал контракт с «Реалом» до 2030 года

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» согласовал трансфер защитника «Интера» Дензела Думфриса.
Мадридский клуб заплатит за 30-летнего футболиста сборной Нидерландов 20 млн евро.
Контракт правого защитника с «Реалом» будет рассчитан на четыре года — до июня 2030 года.
Главное — Думфрис закрывает проблему, которую многие предпочитали не замечать: Трент не способен качественно закрыть весь правый фланг. Думфрис даёт мощь, скорость, игру в воздухе и огромный объём работы без мяча.
Особенно приятно, что речь идёт не о покупке «кота в мешке» за 80–100 миллионов. «Реал» получает готового бойца европейского уровня практически по разумной цене.