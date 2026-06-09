Гусев сравнил российских и иностранных тренеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев оценил работу иностранных и российских специалистов в РПЛ.
Может быть, они и правда лучше обучаются и имеют больше знаний. Но за всю карьеру волшебников в РПЛ я не видел. Есть те, кто даёт результат. Но признаюсь, что в прошлом сезоне нам было гораздо тяжелее готовиться к командам Мусаева, Семака и Галактионова, нежели Челестини и Карседо.
Специалист объяснил, почему российские тренеры доставляли больше сложностей.
Они хорошо разбирают тебя и закрывают твои сильные стороны, играя на слабых. А когда ты играешь против Челестини или Карседо, то понимаешь — это моё ощущение, — что они отталкиваются только от своей игры. Но это не в упрёк.
Гусев также высказался о лучших тренерах сезона.
Лучший всегда — чемпион. Но мне также нравится работа Артиги и Галактионова. У каждого своё видение футбола. Стиль Андрея Викторовича заметен, и с точки зрения результата команда здорово проявила себя под его руководством, но по-футбольному мне нравится чуть другое. Тем не менее моё мнение точно не означает, что «Балтика» Талалаева играет в плохой футбол.
Конечно есть российские тренеры достаточно талантливые, как те же- Федотов или Осинькин. Первый- грамотный стратег, умеющий и созидать и разрушать. Второй- Великий экспериментатор, равного которому нет в РПЛ. Да тот же Карпин, если взять к примеру его Ростов, из которого Валера сделал грозу авторитетов- тоже достоин Уважения. Не говоря уже про Бердыева, в его лучшие годы или Корифея тренерского цеха О.И.Романцева.
Если говорить о иностранцах, то это конечно Николич, футбол которого мало привлекателен, но очень практичный и дающий неплохие результаты. Но есть и откровенно средние или попросту бездарные иностранцы- не ночи будет сказано...)))