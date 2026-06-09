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Гусев сравнил российских и иностранных тренеров в РПЛ

сегодня, 10:49

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев оценил работу иностранных и российских специалистов в РПЛ.

Может быть, они и правда лучше обучаются и имеют больше знаний. Но за всю карьеру волшебников в РПЛ я не видел. Есть те, кто даёт результат. Но признаюсь, что в прошлом сезоне нам было гораздо тяжелее готовиться к командам Мусаева, Семака и Галактионова, нежели Челестини и Карседо.

Специалист объяснил, почему российские тренеры доставляли больше сложностей.

Они хорошо разбирают тебя и закрывают твои сильные стороны, играя на слабых. А когда ты играешь против Челестини или Карседо, то понимаешь — это моё ощущение, — что они отталкиваются только от своей игры. Но это не в упрёк.

Гусев также высказался о лучших тренерах сезона.

Лучший всегда — чемпион. Но мне также нравится работа Артиги и Галактионова. У каждого своё видение футбола. Стиль Андрея Викторовича заметен, и с точки зрения результата команда здорово проявила себя под его руководством, но по-футбольному мне нравится чуть другое. Тем не менее моё мнение точно не означает, что «Балтика» Талалаева играет в плохой футбол.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:58
Уровень современных отечественных тренеров значительно ниже, чем во времена СССР, это факт. Почему? Потому, что тогда качество подготовки тренеров в спортивных Вузах и ВШТ контролировалось, за него спрашивали... Сейчас Академия РФС раздаёт лицензии направо и налево, всем подряд — лишь бы деньги платили... Я помню, как Карпин на всю страну сказал:"Чему они меня могут там (в академии РФС) научить?" Что сделали те, кто преподаёт футбол? Они проглотили оскорбление и приняли этого человека в учебное заведение. Посещал ли протеже Федуна все занятия? Сомневаюсь... Однако лицензию он получил. Так ли хороши иностранные тренеры, работавшие в России? Особняком стоят Хиддинк и Адвокат (может кого-нибудь забыл, пусть они меня простят). А больше никто своих денег полностью не отработал. Эмери просто некому было понять... Сравнение Гусева? Мне оно не понравилось.
fg2y5v4d9mf3
fg2y5v4d9mf3
сегодня в 11:49
На своих тренерах деньги не сделаешь.
Capral
Capral
сегодня в 11:31, ред.
Балтика не играет в плохой футбол, Балтика играет в анти футбол- это разные понятия. Футбола Талалаева хватило ровно на две трети чемпионата, после чего начались сбои в физике и резкое падение, что было ожидаемо... У Талалаева на все случаи жизни и против всех соперников один разрушительный футбол, главная цель и доктрина которого- убивать футбол оппонента.

Конечно есть российские тренеры достаточно талантливые, как те же- Федотов или Осинькин. Первый- грамотный стратег, умеющий и созидать и разрушать. Второй- Великий экспериментатор, равного которому нет в РПЛ. Да тот же Карпин, если взять к примеру его Ростов, из которого Валера сделал грозу авторитетов- тоже достоин Уважения. Не говоря уже про Бердыева, в его лучшие годы или Корифея тренерского цеха О.И.Романцева.

Если говорить о иностранцах, то это конечно Николич, футбол которого мало привлекателен, но очень практичный и дающий неплохие результаты. Но есть и откровенно средние или попросту бездарные иностранцы- не ночи будет сказано...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:10
Ну лизнул знатно и впервую очередь коллегам и себе
nnv6s9eedp63
nnv6s9eedp63
сегодня в 10:52
Ясно только, что иностранные тренеры обходятся намного дороже доморощенных.
Гость
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