Гусев сравнил российских и иностранных тренеров в РПЛ

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Бывший главный тренер «Динамо» оценил работу иностранных и российских специалистов в РПЛ .

Может быть, они и правда лучше обучаются и имеют больше знаний. Но за всю карьеру волшебников в РПЛ я не видел. Есть те, кто даёт результат. Но признаюсь, что в прошлом сезоне нам было гораздо тяжелее готовиться к командам Мусаева, Семака и Галактионова, нежели Челестини и Карседо.

Специалист объяснил, почему российские тренеры доставляли больше сложностей.

Они хорошо разбирают тебя и закрывают твои сильные стороны, играя на слабых. А когда ты играешь против Челестини или Карседо, то понимаешь — это моё ощущение, — что они отталкиваются только от своей игры. Но это не в упрёк.

Гусев также высказался о лучших тренерах сезона.