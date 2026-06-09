Караваев продлил контракт с «Зенитом»

«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Вячеславом Караваевым.
Новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два сезона с опцией продления ещё на один год.
Караваев выступает за петербургский клуб с 2019 года.
«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Вячеславом Караваевым.
Новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два сезона с опцией продления ещё на один год.
Караваев выступает за петербургский клуб с 2019 года.
Всё уж забыли про Караваева...а он контракт продлил...