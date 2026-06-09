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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Караваев продлил контракт с «Зенитом»

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Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 14:15
Со скамейкой Зента он контракт продлил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:09
Вот что лимит игротворя́щий делает...
Всё уж забыли про Караваева...а он контракт продлил...
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