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Стала известна дата, когда «Реал» представит Жозе Моуриньо

сегодня, 13:55

По информации источника, Жозе Моуриньо станет новым главным тренером мадридского «Реала».

63-летний португалец прибудет в Мадрид 9 июня, а его презентация запланирована на 10 июня.

Ранее возвращение Моуриньо анонсировал президент «Реала» Флорентино Перес, победивший на президентских выборах в клубе.

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Реал  Моуриньо Жозе
Перевод с x.com Фото: Сайт goal
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Артур Шатапов (раскрыть)
сегодня в 16:25
Видно будет. Если приход Алонсо в Реал, с самого начало аносировался мной как провальный, то назначение Маура не могу квалифицировать, как удачный или нет... Время покажет. Дождемся всходов... Пока, только желаю Удачи Мауру в Реале!!!
Артур Шатапов
Артур Шатапов ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:08
никто не скажет, а я скажу, неустойка - любимое слово жозе, тем более в командах где он второй раз приходит) новая страница на сезон, с последующим увольнением и поиском еще одной новой страницы, вот что будет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:41
ну что, мятные пряники...т.е. пончики от Арбелоа закончились.
наступает время кнута.
и здесь Винисиус, кроме борьбы против "расизма", еще новую тему поднимет против домашнего насилия.
а Барселона давно готова к новым скандалам и провокациям португальца.
ведь хуже Реал-ТВ даже Жозе не быть.
Capral
Capral
сегодня в 14:00, ред.
Ну посмотрим. Надежда на его опыт и тренерскую Мудрость. Сейчас никто не скажет, чем закончится работа Маура в Реале, но то, что будет интересно- вне всякого сомнения. В любом случае, пишется новая старая страница Величайшего мирового Клуба. Удачи, Мауру, его Реалу, и конечно- преданным болельщикам, Самого Великого Клуба!!!!!!!
Гость
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