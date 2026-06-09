Стала известна дата, когда «Реал» представит Жозе Моуриньо

сегодня, 13:55

По информации источника, станет новым главным тренером мадридского «Реала».

63-летний португалец прибудет в Мадрид 9 июня, а его презентация запланирована на 10 июня.

Ранее возвращение Моуриньо анонсировал президент «Реала» Флорентино Перес, победивший на президентских выборах в клубе.