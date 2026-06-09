Стала известна дата, когда «Реал» представит Жозе Моуриньо

По информации источника, Жозе Моуриньо станет новым главным тренером мадридского «Реала».
63-летний португалец прибудет в Мадрид 9 июня, а его презентация запланирована на 10 июня.
Ранее возвращение Моуриньо анонсировал президент «Реала» Флорентино Перес, победивший на президентских выборах в клубе.
наступает время кнута.
и здесь Винисиус, кроме борьбы против "расизма", еще новую тему поднимет против домашнего насилия.
а Барселона давно готова к новым скандалам и провокациям португальца.
ведь хуже Реал-ТВ даже Жозе не быть.