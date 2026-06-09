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На матче России против Тринидада и Тобаго ожидается аншлаг

сегодня, 15:06
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго20:00 Не начался

В РФС рассчитывают на аншлаг на товарищеском матче сборной России с командой Тринидада и Тобаго, который пройдет во вторник на стадионе «Ростех-Арена» в Калининграде.

Директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что интерес к игре остается очень высоким. По его словам, на данный момент продано более 30 тысяч билетов из 33 тысяч доступных.

«Осталось совсем немного билетов. Часто в день матча продается еще от одной до пяти тысяч билетов — это зависит от соперника, региона и даты проведения игры. Многие болельщики приедут из муниципалитетов, поэтому мы надеемся увидеть полный стадион», — отметил Терешин на пресс-конференции.

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Источник: tass.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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