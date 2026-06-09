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Сборную Узбекистана в США подвергли усиленному досмотру

сегодня, 15:12

Футболисты и представители сборной Узбекистана прошли через усиленные меры безопасности перед товарищеским матчем с Нидерландами в Нью-Йорке. Об этом сообщает El Universo.

По информации источника, сотрудники службы безопасности вместе со специально обученными собаками проводили индивидуальный досмотр каждого члена делегации. Также проверялись личные вещи игроков, тренеров и персонала команды.

Ранее аналогичным процедурам подверглись представители сборных Сенегала и Ирака.

Напомним, в товарищеской встрече сборная Узбекистана уступила команде Нидерландов со счетом 1:2.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 15:46
У нидерландов надо было "печеньки" искать)...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:30
Очередной раз убеждаюсь, что не стоило давать такой турнир америкосам. Ради денег в очередной раз продались.
Гость
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