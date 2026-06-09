Сборную Узбекистана в США подвергли усиленному досмотру

сегодня, 15:12

Футболисты и представители сборной Узбекистана прошли через усиленные меры безопасности перед товарищеским матчем с Нидерландами в Нью-Йорке. Об этом сообщает El Universo.

По информации источника, сотрудники службы безопасности вместе со специально обученными собаками проводили индивидуальный досмотр каждого члена делегации. Также проверялись личные вещи игроков, тренеров и персонала команды.

Ранее аналогичным процедурам подверглись представители сборных Сенегала и Ирака.

Напомним, в товарищеской встрече сборная Узбекистана уступила команде Нидерландов со счетом 1:2.