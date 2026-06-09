Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2026

Газзаев назвал фаворита ЧМ-2026

сегодня, 16:44

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о том, кто может выиграть ЧМ-2026.

Считаю фаворитом чемпионата мира Испанию, которая выиграла чемпионат Европы два года назад. У них очень сильные футболисты и отлично сыгранная команда. Традиционно претендентами на титул можно считать Аргентину, как действующего чемпионата мира, и Францию. И также у Германии с Бразилией хороший подбор игроков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кисляк мечтает играть за «Барселону»
Сегодня, 15:02
Гендиректор «Спартака» сравнил Кубок России с европейскими трофеями
Сегодня, 12:04
Гусев сравнил российских и иностранных тренеров в РПЛ
Сегодня, 10:49
Гусев: «Мне и команде было бы сложно при работе в штабе Шварца»
Сегодня, 10:32
Губерниев заявил, что «Акрону» стоило выбрать российского тренера
Сегодня, 10:22
Онопко объяснил отсутствие Карпина на пресс-конференции сборной России
Вчера, 20:36
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 17:11
У Германии обычный подбор игроков, хуже, чем всегда. Вратарская позиция слабая, если считать Нойера основным вратарем. Оборона, в лице Рюдигера и Та вообще проходная... Полузащита, в лице нестабильного Вирца и флегматичного Киммиха вызывает много вопросов, особенно, по игре первого в АПЛ. Ну а про атаку, тоже ничего определенного сказать нельзя, потому что после сегодняшнего оглашения Нагельсманнoм линии атаки, стало ясно, что Вольтемаде- не основной нападающий...
Если Нагель допрёт, что Вольтемаде надо поставить ближе к центру поля- будет толк, если нет- проблем не избежать....................................
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 