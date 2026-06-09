Газзаев назвал фаворита ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о том, кто может выиграть ЧМ-2026.
Считаю фаворитом чемпионата мира Испанию, которая выиграла чемпионат Европы два года назад. У них очень сильные футболисты и отлично сыгранная команда. Традиционно претендентами на титул можно считать Аргентину, как действующего чемпионата мира, и Францию. И также у Германии с Бразилией хороший подбор игроков.
Если Нагель допрёт, что Вольтемаде надо поставить ближе к центру поля- будет толк, если нет- проблем не избежать....................................