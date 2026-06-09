Экс-защитник «Зенита» Арсен Адамов перешёл в «Ахмат»

Пресс-служба «Ахмата» объявила о переходе бывшего защитника «Зенита» Арсена Адамова.
Детали контракта с футболистом не разглашаются. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Мы рады снова приветствовать нашего воспитанника в родном коллективе. Добро пожаловать домой, Арсен!
Однако, законы РФ имеют очевидный приоритет относительно внутренних правил ресурса, так что если пострадавшая сторона обратится в суд за защитой своих прав, то нести ответственность виновным лицам всё равно придётся.
Эта ответственность возникает в силу ч.2 ст.5.61 КоАП (штрафы).
А также ст.128.1 уголовного кодекса РФ (клевета и распространение заведомо ложных сведений). Предусматривает большие штрафы, либо исправительные работы, либо реальный срок.
Также, к ответственности может быть привлечён и ресурс, на котором распространены заведомо ложные сведения. Ресурс в тюрьму никто, конечно, не посадит, а вот получить штрафы, а то и проблемы с Роскомнадзором, ресурс может.
По правилам сайта оскорбление и троллинг футбольных личностей не запрещены.
Как Вы наверняка не раз замечали многие пользователи к различным футбольным личностям такие вещи допускают и тут всё едино для всех.
Про оскорбление пользователей - это нарушение правил карающиеся суточным баном, и Вы, и упомянутые пользователи периодически наказаваетесь таким образом, когда есть факт нарушения.
Основная рекомендация, которую уже Вам давали - игнорировать тех, к кому испытываете неприязнь и чьи тексты не нравятся, никто не заставляет читать все тексты всех пользователей, а когда люди с таким отношением друг к другу вступают в перепалки обычно всё кончается удалёнными комментариями и банами либо как минимум серией попавшими в не топ комментариями, что тоже плохо.