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Экс-защитник «Зенита» Арсен Адамов перешёл в «Ахмат»

сегодня, 18:08

Пресс-служба «Ахмата» объявила о переходе бывшего защитника «Зенита» Арсена Адамова.

Детали контракта с футболистом не разглашаются. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Мы рады снова приветствовать нашего воспитанника в родном коллективе. Добро пожаловать домой, Арсен!

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баск
баск ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 19:03
Добрый день. Я знаю правила ресурса, согласно которым оскорблять футболистов, тренеров и других подобных лиц, не возбраняется.

Однако, законы РФ имеют очевидный приоритет относительно внутренних правил ресурса, так что если пострадавшая сторона обратится в суд за защитой своих прав, то нести ответственность виновным лицам всё равно придётся.

Эта ответственность возникает в силу ч.2 ст.5.61 КоАП (штрафы).
А также ст.128.1 уголовного кодекса РФ (клевета и распространение заведомо ложных сведений). Предусматривает большие штрафы, либо исправительные работы, либо реальный срок.

Также, к ответственности может быть привлечён и ресурс, на котором распространены заведомо ложные сведения. Ресурс в тюрьму никто, конечно, не посадит, а вот получить штрафы, а то и проблемы с Роскомнадзором, ресурс может.
ngscurg49qtc
ngscurg49qtc
сегодня в 18:43
Особо ничем в Зените не запомнился... удачи в Ахмате...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ баск (раскрыть)
сегодня в 18:28
Здравствуйте.

По правилам сайта оскорбление и троллинг футбольных личностей не запрещены.

Как Вы наверняка не раз замечали многие пользователи к различным футбольным личностям такие вещи допускают и тут всё едино для всех.

Про оскорбление пользователей - это нарушение правил карающиеся суточным баном, и Вы, и упомянутые пользователи периодически наказаваетесь таким образом, когда есть факт нарушения.

Основная рекомендация, которую уже Вам давали - игнорировать тех, к кому испытываете неприязнь и чьи тексты не нравятся, никто не заставляет читать все тексты всех пользователей, а когда люди с таким отношением друг к другу вступают в перепалки обычно всё кончается удалёнными комментариями и банами либо как минимум серией попавшими в не топ комментариями, что тоже плохо.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:13
Кто это такой ?
Гость
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