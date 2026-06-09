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Песьяков продлил контракт с «Крыльями Советов»

сегодня, 18:34

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о продлении контракта с вратарём Сергеем Песьяковым.

Новое соглашение голкипера рассчитано до 30 июня 2028 года. Спортивный директор самарского клуба Тархан Джибраилов заявил:

Сергей — наш лидер, наш капитан. Своей игрой в минувшем чемпионате он еще раз доказал, что является одним из лучших действующих вратарей в России. Нам очень важно было продлить с ним соглашение. Он является ключевым звеном нашей обороны. Сергею очень комфортно в Самаре, здесь он уже по-настоящему стал своим. Верим, что он проведет еще множество ярких матчей за «Крылья».

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:50
И тут тоже разборки...
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 18:51, ред.
Добрый день! А разве я его трогаю? Но простите, когда он откровенно льёт на меня грязь и провоцирует, то как можно молчать и не ответить? Кроме всего, уставом Соккера разрешаются различные высказывания в адрес тренеров или футболистов. Я называю шварца недотренером, потому что этот человек всё и везде проиграл и был уволен. Так в чем я не прав?
Пусть он меня не трогает, а я не буду ему отвечать, но запретить мне называть шварца тем, кем он является- он никогда не сможет.
Еще раз, извините, и надеюсь на понимание.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:42
Добрый день. Мы следим за ситуацией и принимаем меры относительно комментариев.

Просьба воздержаться от взаимодействия с пользователями с которыми у Вас не выходит, ввиду продолжительной взаимной неприязни, вести уважительные конструктивные дискуссии.
q7sb95t9753x
q7sb95t9753x
сегодня в 18:40
Правильное решение и Сергея и руководства клуба...
Гость
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