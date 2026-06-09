Песьяков продлил контракт с «Крыльями Советов»

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о продлении контракта с вратарём .

Новое соглашение голкипера рассчитано до 30 июня 2028 года. Спортивный директор самарского клуба Тархан Джибраилов заявил:

Сергей — наш лидер, наш капитан. Своей игрой в минувшем чемпионате он еще раз доказал, что является одним из лучших действующих вратарей в России. Нам очень важно было продлить с ним соглашение. Он является ключевым звеном нашей обороны. Сергею очень комфортно в Самаре, здесь он уже по-настоящему стал своим. Верим, что он проведет еще множество ярких матчей за «Крылья».