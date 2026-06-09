Аленичев рассказал, сколько голов забьёт Месси на чемпионате мира

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от игры капитана сборной Аргентины на чемпионате мира.

Месси — это по-прежнему потрясающий дриблинг. Он не так зависим от партнеров по сборной. Если Лионель станет делать то, что умеет, то за счет дриблинга и индивидуального мастерства сможет решать исходы матчей. Более того, Месси по силам забить на этом турнире четыре-пять мячей.