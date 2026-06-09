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Аленичев рассказал, сколько голов забьёт Месси на чемпионате мира

сегодня, 19:21

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от игры капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира.

Месси — это по-прежнему потрясающий дриблинг. Он не так зависим от партнеров по сборной. Если Лионель станет делать то, что умеет, то за счет дриблинга и индивидуального мастерства сможет решать исходы матчей. Более того, Месси по силам забить на этом турнире четыре-пять мячей.

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Все комментарии
r2y3egp643b5
r2y3egp643b5
сегодня в 21:44
Скорей всего он будет оттянутого играть, ассисты раздавать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:13
Смотря До какой стадии дойдут. Возможно и забьёт штуки четыре...
Ags_0701
Ags_0701
сегодня в 20:53
Сколько пенальти дадут, столько и забьет, инфа сотка)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:09
Пенальти будет забивать
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 19:49, ред.
Он меня оскорбляет, строчит на меня жалобы, а я должен молчать?
Со своей стороны обещаю Вам не вступать в конфронтацию с этим пользователем, но и он пусть забудет обо мне. А как мне называть шварца, я сам решу. )))
Всего доброго. Спасибо.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:48
4-5 мячей нереально.
мой прогноз гол\пас это 2+4. надеюсь. Альварес и Лаутаро будут в порядке.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:47
Если как в Катаре ему каждый матч будут давать пенальти то кончено забьет. 4матча 4 пенальти а в четвертьфинале Португалия его выкинет из турнира.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:44
Серьёзно пользователь о котором идёт речь и так наказывался, как и Вы, в том числе были периоды когда аккаунты были на премодерации, в обоих случаях. Поэтому лучше не повторять снова тех же ошибок прошлого, не делать это цикличным явлением, лучше в том числе и прежде всего для самих участников.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ баск (раскрыть)
сегодня в 19:41
Если кто-то из футбольных личностей становится пользователем, то и реакция на нарушения правил становится соответствующей.

А если Вы думаете, что именитым тренерам и футболистам так важно или вообще сколь-либо важно что о них пишут неизвестные люди, то Вы явно преувеличиваете, большинство из них в принципе не прочтёт и не услышит что о них говорят на сайтах и большинство блогеров и журналистов, а даже если услышит, то вряд ли придадут большое значение. Можно попробовать не оскорбляться за других индивидуумов и тем более не пытаться устраивать здесь легальные битвы по причине что не нравится как кого-то другого как-то назвали.

В целом, если уж обсуждать что-то связанное, то скорее можно пытаться доказать, что лучше будет считать оскорбление футбольной личности нарушением и как минимум скрывать комментарий (не топ) в таких случаях, а не пытаться грозить тому же информационному ресурсу который давно и бесплатно задействуете, уже много лет как.

И конечно стоит начать с себя и не писать никогда оскорбления в адрес кого-то из пользователей, и у Вас, и у упомянутых оппонентов это пусть и лишь иногда, но случалось на протяжении лет, причём часто примерно одно и то же возникало в аналогичных ситуациях. В некоторых случаях мог и Вас (и далеко не только Вас, немалое число пользователей) кто-то попытаться привлечь по того же роду причинам которые Вы упомянули, но всё-таки такого не было, насколько знаем, да и в целом люди в Интернете в основном относятся к таким вещам соответственно.

А про Роскомнадзор и его контроль за СМИ нам и так давно и хорошо известно не понаслышке.

На этом данное обсуждение предлагаю закончить, лимит сообщений по одной теме исчерпан, а в самом недавнем сообщении и не было как такового вопроса, но адресовать его стоило.
Capral
Capral
сегодня в 19:39
Как говорится- Талант не пропьешь, но надо быть всё таки реалистом. Месси по-прежнему остается Большим Мастером и футбольным Гением, но во-первых, возраст берет свое, а во-вторых, игры в МЛС и на ЧМ- разные форматы, разные команды и разный класс игры... Наверняка, пистон забьет, вопрос- кому, и будут ли это голы в ворота мировых топов в ПО, или же на групповой стадии- в ворота не самых сильных команд...
В любом случае, присутствие футболиста такого Уровня и Гениальности- это уже Событие!!!!!!!
Гость
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