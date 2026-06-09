Аленичев рассказал, сколько голов забьёт Месси на чемпионате мира

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от игры капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира.
Месси — это по-прежнему потрясающий дриблинг. Он не так зависим от партнеров по сборной. Если Лионель станет делать то, что умеет, то за счет дриблинга и индивидуального мастерства сможет решать исходы матчей. Более того, Месси по силам забить на этом турнире четыре-пять мячей.
Со своей стороны обещаю Вам не вступать в конфронтацию с этим пользователем, но и он пусть забудет обо мне. А как мне называть шварца, я сам решу. )))
Всего доброго. Спасибо.
мой прогноз гол\пас это 2+4. надеюсь. Альварес и Лаутаро будут в порядке.
А если Вы думаете, что именитым тренерам и футболистам так важно или вообще сколь-либо важно что о них пишут неизвестные люди, то Вы явно преувеличиваете, большинство из них в принципе не прочтёт и не услышит что о них говорят на сайтах и большинство блогеров и журналистов, а даже если услышит, то вряд ли придадут большое значение. Можно попробовать не оскорбляться за других индивидуумов и тем более не пытаться устраивать здесь легальные битвы по причине что не нравится как кого-то другого как-то назвали.
В целом, если уж обсуждать что-то связанное, то скорее можно пытаться доказать, что лучше будет считать оскорбление футбольной личности нарушением и как минимум скрывать комментарий (не топ) в таких случаях, а не пытаться грозить тому же информационному ресурсу который давно и бесплатно задействуете, уже много лет как.
И конечно стоит начать с себя и не писать никогда оскорбления в адрес кого-то из пользователей, и у Вас, и у упомянутых оппонентов это пусть и лишь иногда, но случалось на протяжении лет, причём часто примерно одно и то же возникало в аналогичных ситуациях. В некоторых случаях мог и Вас (и далеко не только Вас, немалое число пользователей) кто-то попытаться привлечь по того же роду причинам которые Вы упомянули, но всё-таки такого не было, насколько знаем, да и в целом люди в Интернете в основном относятся к таким вещам соответственно.
А про Роскомнадзор и его контроль за СМИ нам и так давно и хорошо известно не понаслышке.
На этом данное обсуждение предлагаю закончить, лимит сообщений по одной теме исчерпан, а в самом недавнем сообщении и не было как такового вопроса, но адресовать его стоило.
В любом случае, присутствие футболиста такого Уровня и Гениальности- это уже Событие!!!!!!!