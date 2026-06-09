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Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче

сегодня, 21:57
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб Тринидад и ТобагоТринидад и ТобагоМатч завершен

Сборная России обыграла Тринидад и Тобаго (3:0) в товарищеском матче.

На 7-й минуте Мингиян Бевеев вывел Россию вперёд. На 15-й минуте Александр Сильянов удвоил преимущество россиян. На 60-й минуте Алексей Батраков отправил третий мяч в ворота гостей.

Напомним, что ранее сборная России проиграла Египту в товарищеском матче со счётом 0:1.

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07 июня
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Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 23:07
С победой! Без эйфории, но с пониманием, что хорошие моменты в игре действительно были.
arzamas
arzamas
сегодня в 23:07
Дела идут, контора пишет, сберкасса деньги выдаёт))
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:43
И не говори, я даже испугался. Это был Кривцов, если не ошибаюсь? А он боец, и его, вот так бросить- очень непросто!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 22:42
Как раз в последние годы все перечисленные кроме сборной Латвии стали сильнее.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:41
Победа есть победа...
Но реализация хромает.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:40
Посмотрел моменты, мне борец очень понравился своим броском через бедро)) Да и техничный он, пас хороший почти на гол отдал.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:39
когда-нибудь Россия вернется в отборы к ЧМ и ЧЕ - пусть будут готовы что их разорвет Люксембург или Албания. Латвия или Румыния как минимум в ничью. футбол изменился пока калеки пять лет катали с государствами о существовании которых знают только скрупулезные картографы...
Capral
Capral ответ Петроградец (раскрыть)
сегодня в 22:37
Серьезному человеку нужен серьезный анализ игры, даже, если она проходная. Ну а кому не нравится- пусть не читает- колхоз дело добровольное.
Петроградец
Петроградец ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:33
Зачем? Кому нужен такой серьезный анализ очередной позорной игры сборной России с дворовой командой из второй сотни мирового рейтинга! У меня один комментарий -- клоуны!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:27, ред.
Как-то даже и не интересно это всё, надо было сразу против двух играть, собрать отдельно Тринидад и отдельно Тобаго, может хоть так был бы профит.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:24
Это тринидадам за Египт
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:22, ред.
Поздравляю сборную России с очередной победой! В победе сомнений небыло, т.к разница в классе слишком велика! Интерено, кто будет следующий соперник сборной? Бермуды или еще какие нибудь острова? Какой смысл от таких матчей? Я понимаю, что многие отказываются играть не по спортивным причинам, но не понимаю смысл играть против очень слабых сборных?! Опыта для игроков нет, кайфа болельщикам от игры нет... лучше бы собрали вторую сборную у вас уже такая была, Красножан тренировал ее и вот рубились бы с ней, наигрывали связи, комбинации и всё такое, а когда сборную снова допустят до больших матчей, была бы у вас уже готовая, сыгранная сборная и обойма из 40 человек...
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 22:13
После этого матча не хочу смотреть ЧМ26
Old16
Old16
сегодня в 22:13, ред.
Порвали бы всех на ЧМ 100% в финале бы только Египту проиграли 0:1,
particular
particular
сегодня в 22:13
После таких побед и гордость не распирает, и тщеславие не́чем потешить...
Тренировка при заполненных трибунах...
Capral
Capral
сегодня в 22:11, ред.
Несмотря на первые два вратарских гола, в дальнейшем, вратарь гостей неоднократно выручал свою сборную. Признаюсь, Буркина мне понравилась больше. Более техничная сборная, хотя такая же проходная, как Тобаго. Настораживает то, что даже в играх с таким соперником как сегодня, гости имели ТРИ 100% возможности забить, причем, все три- исключительно по центру...

Если говорить об игре сб.России, то функции распасовщика взял не себя Ал.Миранчук- креативный, думающий игрок, в то время, как основной диспетчер- Батраков, много маневрировал, менял фланги и даже отрабатывал в обороне. На мой взгляд, присутствие на левом фланге атаки сб.России Кругового и Лечи несколько упростило игру и создало небольшой перекос, хотя острота, преимущественно исходила слева...

Правый край сб.России практически не развивала. До сих пор не в своей тарелке И.Сергеев, а всё потому, что Карпин, по-прежнему использует его чисто как позиционщика, что категорически не подходит Сергееву. Как всегда смело ворвался в игру М.Петров, подгоняемый родной публикой, но сегодня, он не сыграл так ярко как против Буркина. Вобщем, констатируем еще одну победу для галочки, которая, тем не менее, добавит баллов в рейтинге...

Всех с победой!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:11
Ну теперича с чувством выполненного долга пора покорять пляжи Сейшельских, Мальдивских и прочих экзотических остовов. Комментаторы весь матч вещали о чемоданном настроении футболистов. К чему я это? Может и не стоило тогда эти матчи проводить. Пусть бы ребята отдыхали. Остается надеяться. что Египту перед ЧМ встреча с нашей командой какую-то пищу для размышлений дала. Ну это в качестве лирического отступления. А по матчу..., да ничего по матчу. А нет, вратарь представителей страны Карибского бассейна блеснул, несмотря на три пропущенных.Как-то так с моей колокольни.
Гость
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