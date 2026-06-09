Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче

сегодня, 21:57

Сборная России обыграла Тринидад и Тобаго (3:0) в товарищеском матче.

На 7-й минуте Мингиян Бевеев вывел Россию вперёд. На 15-й минуте Александр Сильянов удвоил преимущество россиян. На 60-й минуте Алексей Батраков отправил третий мяч в ворота гостей.

Напомним, что ранее сборная России проиграла Египту в товарищеском матче со счётом 0:1.