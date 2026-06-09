Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче

Сборная России обыграла Тринидад и Тобаго (3:0) в товарищеском матче.
На 7-й минуте Мингиян Бевеев вывел Россию вперёд. На 15-й минуте Александр Сильянов удвоил преимущество россиян. На 60-й минуте Алексей Батраков отправил третий мяч в ворота гостей.
Напомним, что ранее сборная России проиграла Египту в товарищеском матче со счётом 0:1.
Если говорить об игре сб.России, то функции распасовщика взял не себя Ал.Миранчук- креативный, думающий игрок, в то время, как основной диспетчер- Батраков, много маневрировал, менял фланги и даже отрабатывал в обороне. На мой взгляд, присутствие на левом фланге атаки сб.России Кругового и Лечи несколько упростило игру и создало небольшой перекос, хотя острота, преимущественно исходила слева...
Правый край сб.России практически не развивала. До сих пор не в своей тарелке И.Сергеев, а всё потому, что Карпин, по-прежнему использует его чисто как позиционщика, что категорически не подходит Сергееву. Как всегда смело ворвался в игру М.Петров, подгоняемый родной публикой, но сегодня, он не сыграл так ярко как против Буркина. Вобщем, констатируем еще одну победу для галочки, которая, тем не менее, добавит баллов в рейтинге...
Всех с победой!!!