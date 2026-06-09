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Кисляк отреагировал на слухи об интересе ПСЖ

вчера, 23:41

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе со стороны ПСЖ.

Хочу отдохнуть, не знаю. Мне никто из «ПСЖ» не звонил (смеётся). Я не знаю, правда это или нет, но мне приятно. Вообще, старался не обращать внимание [на слухи].

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:38
агенты Кисляка и Батракова делают вид что их клиентами интересуется ПСЖ. сам ПСЖ уверен что футбола в РФ не существует а Сафонов это единственная разработка советского КГБ - футболист-вратарь Т-874 и больше пока моделей нет.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:04
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:03
Батраков: Пост сдал!
Кисляк: Пост принял!
ABir
ABir
вчера в 23:53
ПСЖ похоже всеми интересуется
Capral
Capral
вчера в 23:51
После Батрака, ПСЖ веры нет.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Futurista
Futurista
вчера в 23:48
Кисляк из ПСЖ...звучит как то двусмысленно)...
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