Кисляк отреагировал на слухи об интересе ПСЖ

Полузащитник ЦСКА отреагировал на слухи об интересе со стороны ПСЖ .

Хочу отдохнуть, не знаю. Мне никто из « ПСЖ » не звонил (смеётся). Я не знаю, правда это или нет, но мне приятно. Вообще, старался не обращать внимание [на слухи].