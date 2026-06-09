Кисляк отреагировал на слухи об интересе ПСЖ

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе со стороны ПСЖ.
Хочу отдохнуть, не знаю. Мне никто из «ПСЖ» не звонил (смеётся). Я не знаю, правда это или нет, но мне приятно. Вообще, старался не обращать внимание [на слухи].
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе со стороны ПСЖ.
Хочу отдохнуть, не знаю. Мне никто из «ПСЖ» не звонил (смеётся). Я не знаю, правда это или нет, но мне приятно. Вообще, старался не обращать внимание [на слухи].
Кисляк: Пост принял!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣