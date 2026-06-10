Аргентина победила Исландию в товарищеской игре

сегодня, 08:30

Сборная Аргентины одержала победу над командой Исландии в товарищеском матче перед чемпионатом мира 2026 года (3:0).

Счёт открыл Валентин Барко на 8-й минуте. Лионель Месси на 72-й с пенальти удвоил преимущество аргентинцев. Третий мяч забил Тьяго Альмада на 86-й.