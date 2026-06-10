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Аргентина победила Исландию в товарищеской игре

сегодня, 08:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Сборная Аргентины одержала победу над командой Исландии в товарищеском матче перед чемпионатом мира 2026 года (3:0).

Счёт открыл Валентин Барко на 8-й минуте. Лионель Месси на 72-й с пенальти удвоил преимущество аргентинцев. Третий мяч забил Тьяго Альмада на 86-й.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:17
Месси пенальти золотой мяч ..
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:38, ред.
Убедительная победа сборной Аргентины, которая конечно играла не в полную силу и которая выглядит вполне готовой к защите своего титула, выглядит единой командой. Месси, вышедший на замену показал, что он находится в отличной форме как и Лаутаро Мартинес, который вновь был очень активен и полезен. Ну а после первого гола, сразу подумалось: вот бы ещё такого Барко "Спартаку".) Этот Барко и как опорник очень приличный и левого защитника сыграть может и хорошо атаковать может.
Удачи Аргентине и Месси на ЧМ-2026!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:34
Всё таки они существуют....
Хорошие игроки с фамилией Барко....
32kcsqw26nnn
32kcsqw26nnn
сегодня в 10:10
Аргентина с хорошим настроением будет стартовать на ЧМ
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:26
По мере возможности стараюсь смотреть все матчи ТОП сборных, и пока по увиденному ни одна из них не впечатлила
Аргентина тоже ничего толкового не показала играя против "мертвой" Исландии. По первому тайму понравилась игра Барко, который и гол забил, и был очень активен, правда как по мне, его должны были удалять за два очень грубых фола, но он отделался лишь желтой карточкой.... еще выделю Нико Паса. Во втором тайме на поле появился Месси и сразу же успокоил игру. Выдал шикарный пас на Лаутаро, того сбил вратарь и судья назначил пенку, которую Месси и реализовал. НУ а третий гол был красив Месси ДеПауль и Альмада сообразили на троих...
По Исландии и сказать нечего....один опасный момент на 60-й минуте и больше ничего
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:02
Чемпионы мира в порядке.
Но футбл был непростой из за погоды.
Пишут, день открытия матч пройдет при +35
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 08:46
У действующего чемпиона явно неплохие шансы на повторить, несмотря на вездесущие рейтинги с Испанией и Францией во главе списков
Гость
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