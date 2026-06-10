Аргентина победила Исландию в товарищеской игре

Сборная Аргентины одержала победу над командой Исландии в товарищеском матче перед чемпионатом мира 2026 года (3:0).
Счёт открыл Валентин Барко на 8-й минуте. Лионель Месси на 72-й с пенальти удвоил преимущество аргентинцев. Третий мяч забил Тьяго Альмада на 86-й.
Аргентина тоже ничего толкового не показала играя против "мертвой" Исландии. По первому тайму понравилась игра Барко, который и гол забил, и был очень активен, правда как по мне, его должны были удалять за два очень грубых фола, но он отделался лишь желтой карточкой.... еще выделю Нико Паса. Во втором тайме на поле появился Месси и сразу же успокоил игру. Выдал шикарный пас на Лаутаро, того сбил вратарь и судья назначил пенку, которую Месси и реализовал. НУ а третий гол был красив Месси ДеПауль и Альмада сообразили на троих...
По Исландии и сказать нечего....один опасный момент на 60-й минуте и больше ничего
Удачи Аргентине и Месси на ЧМ-2026!