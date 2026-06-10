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Сенегальская федерация сделала заявление о проверке игроков в аэропорту

сегодня, 08:50

Сенегальская федерация футбола выступила с заявлением по ситуации с проверкой игроков в США.

В связи с распространением в социальных сетях видеоролика, на котором игроки и сотрудники сборной Сенегала проходят проверку безопасности на взлётно-посадочной полосе аэропорта, мы хотели бы внести следующие пояснения во избежание любых недоразумений.

Вопреки некоторым сообщениям, эта проверка проводилась не по прибытии команды в Сан-Антонио, а во время посадки в аэропорту Роли в воскресенье, 7 июня 2026 года, перед вылетом рейса.

В рамках организации поездки автобус с национальной командой выехал из отеля в Роли и направился прямо к взлётно-посадочной полосе аэропорта. Такая процедура позволила игрокам и сотрудникам пройти все проверки безопасности и полицейский досмотр непосредственно у входа в самолёт, минуя обычные зоны терминала и залы ожидания.

Эта договорённость была в первую очередь направлена ​​на оптимизацию времени в пути делегации и облегчение их посадки на частный рейс в Сан-Антонио.

Мы хотели бы подчеркнуть, что данная процедура была проведена в соответствии с действующими правилами безопасности аэропорта и что никаких конкретных инцидентов зафиксировано не было.

Частный рейс из Роли в Сан-Антонио прошёл без происшествий, и вся делегация прибыла в пункт назначения без инцидентов.

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zhmeca637brz
zhmeca637brz
сегодня в 12:34
Американцы их за людей не считают, вот и вводят всякие проверки.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 10:16
Может администрация прочитает - А кто будет в карточке матча ЧМ указывать город и страну проведения матча? Так можно что ли без этого? А если бы ещё в скобках местное время давали - это вообще был бы золотой ресурс. Ну город и страну хотя бы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:56
Да нормально всё, от американцев можно и потерпеть...
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