Сенегальская федерация сделала заявление о проверке игроков в аэропорту

Сенегальская федерация футбола выступила с заявлением по ситуации с проверкой игроков в США .

В связи с распространением в социальных сетях видеоролика, на котором игроки и сотрудники сборной Сенегала проходят проверку безопасности на взлётно-посадочной полосе аэропорта, мы хотели бы внести следующие пояснения во избежание любых недоразумений.

Вопреки некоторым сообщениям, эта проверка проводилась не по прибытии команды в Сан-Антонио, а во время посадки в аэропорту Роли в воскресенье, 7 июня 2026 года, перед вылетом рейса.

В рамках организации поездки автобус с национальной командой выехал из отеля в Роли и направился прямо к взлётно-посадочной полосе аэропорта. Такая процедура позволила игрокам и сотрудникам пройти все проверки безопасности и полицейский досмотр непосредственно у входа в самолёт, минуя обычные зоны терминала и залы ожидания.

Эта договорённость была в первую очередь направлена ​​на оптимизацию времени в пути делегации и облегчение их посадки на частный рейс в Сан-Антонио.

Мы хотели бы подчеркнуть, что данная процедура была проведена в соответствии с действующими правилами безопасности аэропорта и что никаких конкретных инцидентов зафиксировано не было.

Частный рейс из Роли в Сан-Антонио прошёл без происшествий, и вся делегация прибыла в пункт назначения без инцидентов.