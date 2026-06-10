Батраков счастлив забить гол в день рождения

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал гол в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго (3:0), который он забил в свой день рождения.
Хавбеку 9 июня исполнился 21 год, он отправил в ворота соперника третий мяч.
Приятные ощущения — забить в день рождения. Мне кажется, что впервые у меня игра совпала с днем рождения, ещё и забил. Счастлив просто.
Сборная России завершила летний сбор, ранее подопечные Валерия Карпина уступили Египту (0:1) и обыграли Буркина-Фасо (3:0).
В целом положительно [оценю] сборы, кроме первого матча с египтянами. В двух остальных матчах победили. Сейчас отпуск.
А этому целую Сборную привезли...