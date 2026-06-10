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Батраков счастлив забить гол в день рождения

сегодня, 08:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Тринидад и ТобагоТринидад и ТобагоВчера в 20:00 Не начался

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал гол в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго (3:0), который он забил в свой день рождения.

Хавбеку 9 июня исполнился 21 год, он отправил в ворота соперника третий мяч.

Приятные ощущения — забить в день рождения. Мне кажется, что впервые у меня игра совпала с днем рождения, ещё и забил. Счастлив просто.

Сборная России завершила летний сбор, ранее подопечные Валерия Карпина уступили Египту (0:1) и обыграли Буркина-Фасо (3:0).

В целом положительно [оценю] сборы, кроме первого матча с египтянами. В двух остальных матчах победили. Сейчас отпуск.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:59
Кому артистов на Днюху заказывают....кому певцов....
А этому целую Сборную привезли...
Capral
Capral
сегодня в 09:46
Кому забить, Тобаго?
e3kmqzzzgnu6
e3kmqzzzgnu6
сегодня в 09:04
Пусть кладёт плюхи не только в днюхи
Гость
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