Батраков счастлив забить гол в день рождения

сегодня, 08:59

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» прокомментировал гол в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго (3:0), который он забил в свой день рождения.

Хавбеку 9 июня исполнился 21 год, он отправил в ворота соперника третий мяч.

Приятные ощущения — забить в день рождения. Мне кажется, что впервые у меня игра совпала с днем рождения, ещё и забил. Счастлив просто.

Сборная России завершила летний сбор, ранее подопечные Валерия Карпина уступили Египту (0:1) и обыграли Буркина-Фасо (3:0).